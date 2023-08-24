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    «Кадис» отклонил предложение ЦСКА по Осмайичу

    ЦСКА пытался купить полузащитника «Кадиса» Милутина Осмайича.

    Наличие переговоров между клубами подтвердил агент 24-летнего черногорца Игорь Глушевич.

    «Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию. Для начала нужно, чтобы клуб прислал более крупное предложение», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Осмайича – 2 миллиона евро.
    • Его контракт с «Кадисом» истекает через год.
    • Прошлый сезон хавбек провел в аренде в португальской «Визеле» (35 матчей, 8 голов, 1 ассист).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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