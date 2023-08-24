«Кадис» отклонил предложение ЦСКА по Осмайичу

ЦСКА пытался купить полузащитника «Кадиса» Милутина Осмайича.

Наличие переговоров между клубами подтвердил агент 24-летнего черногорца Игорь Глушевич.

«Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию. Для начала нужно, чтобы клуб прислал более крупное предложение», – сказал агент.