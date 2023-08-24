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Экс-нападающий ЦСКА: «Слуцкий – никакой тренер»

24 августа 2023, 07:50
4

Бывший форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов охарактеризовал Леонида Слуцкого.

– В основу тебя впервые привлек Слуцкий?

– Я бы не назвал это привлечением в основу. Под его руководством я провел всего несколько тренировок. Меня просто подтягивали к основе во время паузы на игры сборных, когда уезжало полсостава.

Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Видимо, он считал, что я не игрок уровня главной команды ЦСКА. По его мнению – не тянул. Ну окей.

Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то – плохой. А для меня никакой. Даже несмотря на то, что при нем я сыграл свой первый матч за ЦСКА – вышел в Кубке минут на 10.

Моим тренером в ЦСКА был Гончаренко. По его мнению, уровень основы я тянул.

– Слуцкий считал Чалова талантливее тебя?

– Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты – может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем.

Способствовал ли этому кто-то или что-то – не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нем я все равно не получил.

  • Сейчас Жамалетдинов играет за «Волгарь» из Первой лиги.
  • Его статистика за ЦСКА: 41 матч, 5 голов, 1 ассист.
  • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин» и сейчас занимается медиапроектами.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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odessakmv
1692856788
И что, Тимур, разве Слуцкий был не прав, считая тебя Нулевым??? "Волгарь", конечно, в Лучшей Лиге Мира играет, но....
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Александр.Т.
1692863469
Так тренер оказался прав , ты и впрям не какой , не то что не подошел к основе ЦСКА , даже слабейшим клубам рпл, хотя Слуцский и сдал в последних двух сезонах ЦСКА и так и пошел в них по тренерской карьере
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sined1951
1692864901
Играешь в основе-тренер хороший, не играешь в основе-тренер никакой.
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яцык
1692867305
Это не тренер это шоумен.как он о себе думает
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