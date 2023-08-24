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    Экс-нападающий ЦСКА: «Слуцкий – никакой тренер»

    Бывший форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов охарактеризовал Леонида Слуцкого.

    – В основу тебя впервые привлек Слуцкий?

    – Я бы не назвал это привлечением в основу. Под его руководством я провел всего несколько тренировок. Меня просто подтягивали к основе во время паузы на игры сборных, когда уезжало полсостава.

    Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Видимо, он считал, что я не игрок уровня главной команды ЦСКА. По его мнению – не тянул. Ну окей.

    Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то – плохой. А для меня никакой. Даже несмотря на то, что при нем я сыграл свой первый матч за ЦСКА – вышел в Кубке минут на 10.

    Моим тренером в ЦСКА был Гончаренко. По его мнению, уровень основы я тянул.

    – Слуцкий считал Чалова талантливее тебя?

    – Наверное. Федя сейчас играет за основу, забивает, один из лидеров. Если брать сухие факты – может, Слуцкий в чем-то и был прав. Он дал Чалову шанс, которым Федя воспользовался. Без проблем.

    Способствовал ли этому кто-то или что-то – не знаю. С моей стороны не было человека, который ходил бы и просил за меня: «Возьмите». Хотя Гришин выделял меня в разговорах со Слуцким. Но шанса при нем я все равно не получил.

    • Сейчас Жамалетдинов играет за «Волгарь» из Первой лиги.
    • Его статистика за ЦСКА: 41 матч, 5 голов, 1 ассист.
    • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин» и сейчас занимается медиапроектами.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +438

      odessakmv 47 минут назад

      И что, Тимур, разве Слуцкий был не прав, считая тебя Нулевым??? "Волгарь", конечно, в Лучшей Лиге Мира играет, но....

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