Ташуев: «Ахмат» стал чемпионом России по соотношению результата к бюджету»

Экс‑главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о результатах своей бывшей команды в прошлом сезоне.

– Вы стали рекордсменом «Ахмата» по нескольким показателям: 50% побед в РПЛ, 1,6 очка в среднем за игру. Команда при вас превзошла по турнирным показателям «Ростов» и «Динамо». Начальство перед вашей отставкой было в курсе этих цифр?

– По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны. Статистику нашу в клубе знали, но она относится больше к прошлому сезону. А так и болельщики благодарили, и конфликтов с руководством не было абсолютно. Но результат всему голова.

– Что бы вы сейчас сделали иначе в работе с командой?

– Жестче ставил бы вопрос селекции. И кое‑что поменял бы в клубе с точки зрения медицины. Хотя перемены и так были, взяли другого врача. Но немножко поздновато.

– Вы про травматизм?

– Скорее, про реабилитацию. Временами она была слишком долгой и почему‑то в Москве. Игроки возвращались в клуб, и ничего особенного им это не давало. Может, Москва была кому‑то на руку, но в Грозном хватает своих возможностей и специалистов.