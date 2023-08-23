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    • Ташуев: «Ахмат» стал чемпионом России по соотношению результата к бюджету»

    Ташуев: «Ахмат» стал чемпионом России по соотношению результата к бюджету»

    Экс‑главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о результатах своей бывшей команды в прошлом сезоне.

    – Вы стали рекордсменом «Ахмата» по нескольким показателям: 50% побед в РПЛ, 1,6 очка в среднем за игру. Команда при вас превзошла по турнирным показателям «Ростов» и «Динамо». Начальство перед вашей отставкой было в курсе этих цифр?

    – По соотношению результата к бюджету мы и вовсе чемпионы страны. Статистику нашу в клубе знали, но она относится больше к прошлому сезону. А так и болельщики благодарили, и конфликтов с руководством не было абсолютно. Но результат всему голова.

    – Что бы вы сейчас сделали иначе в работе с командой?

    – Жестче ставил бы вопрос селекции. И кое‑что поменял бы в клубе с точки зрения медицины. Хотя перемены и так были, взяли другого врача. Но немножко поздновато.

    – Вы про травматизм?

    – Скорее, про реабилитацию. Временами она была слишком долгой и почему‑то в Москве. Игроки возвращались в клуб, и ничего особенного им это не давало. Может, Москва была кому‑то на руку, но в Грозном хватает своих возможностей и специалистов.

    • Ташуев не проработал в «Ахмате» года.
    • Грозненцы идут в РПЛ 9-ми после 5 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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