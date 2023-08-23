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Стал известен клуб, в котором Черышев проведет сезон-2023/24

23 августа 2023, 11:32

Россиянин Денис Черышев не покинет «Венецию» этим летом.

«Следующий сезон (речь о сезоне-2023/24 – прим. «Бомбардира») Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», – сказал спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин.

  • Черышев в Венеции год.
  • Контракт действует еще год.
  • В прошлом сезоне Черышев поучаствовал в 24 матчах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

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Источник: Sport24
Италия. Серия В Россия. Премьер-лига Венеция Черышев Денис
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