Стал известен клуб, в котором Черышев проведет сезон-2023/24

Россиянин Денис Черышев не покинет «Венецию» этим летом.

«Следующий сезон (речь о сезоне-2023/24 – прим. «Бомбардира») Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», – сказал спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин.

Черышев в Венеции год.

Контракт действует еще год.

В прошлом сезоне Черышев поучаствовал в 24 матчах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

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