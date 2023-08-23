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    Символическая сборная россиян, выступающих за рубежом

    Transfermarkt составил сборную самых дорогих россиян, выступающих за пределами своей страны.

    Вратарь: Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия).

    Защитники: Далер Кузяев («Гавр», Франция), Александр Филин («Эйпен», Бельгия), Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия), Григорий Морозов («Бейтар», Израиль).

    Полузащитники: Магомед Оздоев (ПАОК, Греция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция).

    Нападающие: Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Денис Черышев («Венеция», Италия), Александр Кокорин («Фиорентина», Италия).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      Алимпаша-Геримов-yandex 1 час назад

      и это все кто там играет? или есть ещё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      biber ru 1 час назад

      Впечатляет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5045

      Бомбардиръ 2 часа назад

      В РПЛ эта сборная была бы середняком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6009

      fakeid 2 часа назад

      хорошо, что в европах перестали сцать брать русских игроков. все друг на друга оглядываются, типа, если эти взяли, то почему мы не можем. нужно ещё кого-нибудь туда отправить для закрепления результата, посмотреть, кто не засцыт взять того же тюкавина или пиняева. а чуть что - тыкнут пальцем в гавр и сосьедад. но возьмут всё равно.

      1
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      Рейтинг: +3651

      Axe111 2 часа назад

      М-да

      0
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      Рейтинг: +6055

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Тренер?

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      Рейтинг: +631

      JIEGEHDA > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Черчесов но он в отпуске

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      Рейтинг: +6055

      Дядя Серёжа > JIEGEHDA 34 минуты назад

      А то Слуцкий?

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