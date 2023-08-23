Символическая сборная россиян, выступающих за рубежом

Transfermarkt составил сборную самых дорогих россиян, выступающих за пределами своей страны.
Вратарь: Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия).
Защитники: Далер Кузяев («Гавр», Франция), Александр Филин («Эйпен», Бельгия), Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия), Григорий Морозов («Бейтар», Израиль).
Полузащитники: Магомед Оздоев (ПАОК, Греция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие: Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Денис Черышев («Венеция», Италия), Александр Кокорин («Фиорентина», Италия).
Источник: телеграм-канал Transfermarkt