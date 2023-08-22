Экс-тренер сборной России и участник плей-офф еврокубков возглавил «Волгарь»

«Волгарь» из Первой лиги назначил нового тренера. Им стал 67-летний Сергей Павлов.

Это 12-й российский клуб в тренерской карьере Павлова.

До 2021 года Павлов возглавлял «Текстильщик» из Иваново.

В прошлом веке тренер доходил с камышинским «Текстильщиком» до плей-офф Кубка УЕФА.

Павлов входил в штаб сборной России и «Спартака», а также 5 раз выводил команды из Первой лиги в высший дивизион.

Фото: телеграм-канал «Волгаря»

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