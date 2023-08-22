Агент Лунева объяснил переход вратаря в «Карабах»

Антон Смирнов, агент экс-вратаря сборной России Андрея Лунeва, рассказал, почему его клиент выбрал «Карабах».

31-летний футболист был свободным агентом.

Последние 2 сезона он провел в «Байере»: 3 матча, 4 пропущенных гола.

В «Карабахе» российский голкипер будет зарабатывать 200 тысяч евро в год по контракту, заключенному по схеме «1+1».

«У нас были варианты в России и не только. Об этом говорилось уже множество раз. Нет смысла повторяться.

«Карабах» в первую очередь привлeк своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать. Несмотря на недооценку российскими болельщиками и СМИ, «Карабах» – это амбициозный и серьeзный клуб.

Команда десять лет подряд выступает на групповых стадиях различных еврокубков – в том числе и Лиги чемпионов. В прошлом году остановились в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.

Мы понимали, если вернeмся в Россию, то в Европу вряд ли получится уехать. Андрею 31 год, и в дальнейшем крайне сложно было бы осуществить трансфер из России в Европу. А после удачного выступления в «Карабахе», выйдя на свой настоящий уровень игры, можно получить отличный шанс поиграть в Европе и дальше.

В России особо не было конкретики для нас. Можно было пойти в «Ростов», но Европа была приоритетом.

Что касается переговоров, их нельзя назвать сложными, так как «Карабах» вeл себя очень профессионально и хотел, как и мы, одного и того же.

А вот найти клуб было очень тяжело по понятным причинам. Многие обстоятельства мешали нам. Лунeв почти два года не играл, в том числе и из-за травм – это беспокоило многие команды», – сказал агент.