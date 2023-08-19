Стала известна зарплата Лунева в «Карабахе»

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать Андрей Лунев в «Карабахе».

По информации Sport24, российский вратарь заключит с новым клубом двухлетний контракт с зарплатой 200 тысяч евро в год.

Экс-футболист сборной России уже прибыл в Баку.

31-летний Лунев – свободный агент.

Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.

Он отказал «Балтике» и сказал, что не вернется в «Зенит».

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