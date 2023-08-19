В «Карабахе» подтвердили подписание контракта с Луневым

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил, что Андрей Лунев стал игроком азербайджанского клуба.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию.

Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», – сказал Аскеров.