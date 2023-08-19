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    В «Карабахе» подтвердили подписание контракта с Луневым

    Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил, что Андрей Лунев стал игроком азербайджанского клуба.

    «Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию.

    Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», – сказал Аскеров.

    • 31-летний Лунев был свободным агентом.
    • Последние 2 сезона он провел в «Байере»: 3 матча, 4 пропущенных гола.
    • В «Карабахе» российский вратарь будет зарабатывать 200 тысяч евро в год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15923

      Алексей З 1 час назад

      Даже не знаю , смеяться или нет , неужели Рубин меньшую зп предлагал ?

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