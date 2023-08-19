В «Карабахе» подтвердили подписание контракта с Луневым

Даже не знаю , смеяться или нет , неужели Рубин меньшую зп предлагал ?
Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил, что Андрей Лунев стал игроком азербайджанского клуба.
«Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию.
Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», – сказал Аскеров.
- 31-летний Лунев был свободным агентом.
- Последние 2 сезона он провел в «Байере»: 3 матча, 4 пропущенных гола.
- В «Карабахе» российский вратарь будет зарабатывать 200 тысяч евро в год.