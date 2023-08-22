«Сочи» и «Локомотив» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

одна победа «Сочи»

одна ничья

три раза выиграл «Локо»

«Сочи» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Сочи» – 2.28

ничья – 3.90

победа «Локо» – 3.00

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи – Локомотив

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»

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