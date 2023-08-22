«Сочи» и «Локомотив» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 27 августа в 20:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- одна победа «Сочи»
- одна ничья
- три раза выиграл «Локо»
«Сочи» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Сочи» – 2.28
- ничья – 3.90
- победа «Локо» – 3.00
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи – Локомотив
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»
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Источник: «Бомбардир»