Смотреть прямую трансляцию матч «Сочи» – «Локомотив», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Сочи на Стадионе Фишт.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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