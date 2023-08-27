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    • «Сочи» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    «Сочи» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Сочи» – «Локомотив», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Сочи на Стадионе Фишт.

    Стартовые составы команд:

    «Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    «Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Локомотив»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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