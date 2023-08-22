Новые трансферы «Спартака» и ЦСКА, Зайнутдинов – в «Бешикташе», «ПСЖ» определил цену на Мбаппе и другие новости

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АПЛ. «Арсенал» вдесятером обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу с пенальти. Только 3 команды стартовали в Премьер-лиге с 2 побед