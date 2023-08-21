Стало известно, ждет ли Мбаппе предложение от «Реала»

Килиан Мбаппе вряд ли покинет «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

Руководство парижского клуба полностью уверено, что 24-летний футболист останется.

К таким выводам боссы «ПСЖ» пришли по итогам разговора с французским нападающим после ничьей с «Тулузой» (1:1).

Мбаппе пообещал, что не уйдет этим летом – он не ждет предложение от «Реала» в ближайшие две недели.

Контракт форварда истекает в 2024 году.

Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.

Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!