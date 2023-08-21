Стало известно, ждет ли Мбаппе предложение от «Реала»

Килиан Мбаппе вряд ли покинет «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.
Руководство парижского клуба полностью уверено, что 24-летний футболист останется.
К таким выводам боссы «ПСЖ» пришли по итогам разговора с французским нападающим после ничьей с «Тулузой» (1:1).
Мбаппе пообещал, что не уйдет этим летом – он не ждет предложение от «Реала» в ближайшие две недели.
- Контракт форварда истекает в 2024 году.
- Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
- Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.
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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга