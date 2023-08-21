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    Стало известно, ждет ли Мбаппе предложение от «Реала»

    Килиан Мбаппе вряд ли покинет «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

    Руководство парижского клуба полностью уверено, что 24-летний футболист останется.

    К таким выводам боссы «ПСЖ» пришли по итогам разговора с французским нападающим после ничьей с «Тулузой» (1:1).

    Мбаппе пообещал, что не уйдет этим летом – он не ждет предложение от «Реала» в ближайшие две недели.

    • Контракт форварда истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1403

      mama1991 24 минуты назад

      пока он созреет, молодые подрастут и о нем забудут. холанд к тому времени тоже по арендам поедет. дегенераты. только с реалом можно че то выйграть.

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      Рейтинг: +4655

      Snek 49 минут назад

      Получается Реал не смог развести ПСЖ? Перес сдал...

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