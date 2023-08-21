Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Стала известна зарплата Захаряна в «Сосьедаде»

    Появилась новая информация о финансовых условиях контракта Арсена Захаряна с «Сосьедадом».

    «Зарплата будет зависеть от участия клуба в Лиге чемпионов. Если «Реал Сосьедад» не будет играть в ЛЧ, то зарплата составит 1,4 миллиона евро в год.

    Если все же будет пробиваться в главный еврокубковый турнир, то зарплата автоматически будет увеличиваться на несколько сотен тысяч евро», – сообщил источник.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

    Новости по теме
    Раскрыт размер предложения «Страсбура» по Захаряну
    Точная сумма трансфера Захаряна, процент от перепродажи, размер отступных: инсайд Sports.ru
    В «Барселоне» объяснили смысл обращения Хави к Захаряну 1
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 