Стала известна зарплата Захаряна в «Сосьедаде»

Появилась новая информация о финансовых условиях контракта Арсена Захаряна с «Сосьедадом».

«Зарплата будет зависеть от участия клуба в Лиге чемпионов. Если «Реал Сосьедад» не будет играть в ЛЧ, то зарплата составит 1,4 миллиона евро в год.

Если все же будет пробиваться в главный еврокубковый турнир, то зарплата автоматически будет увеличиваться на несколько сотен тысяч евро», – сообщил источник.

Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

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