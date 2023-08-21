Стала известна зарплата Захаряна в «Сосьедаде»

Появилась новая информация о финансовых условиях контракта Арсена Захаряна с «Сосьедадом».

«Зарплата будет зависеть от участия клуба в Лиге чемпионов. Если «Реал Сосьедад» не будет играть в ЛЧ, то зарплата составит 1,4 миллиона евро в год.

Если все же будет пробиваться в главный еврокубковый турнир, то зарплата автоматически будет увеличиваться на несколько сотен тысяч евро», – сообщил источник.