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    • Писарский рассказал о своем состоянии после автомобильной аварии в Самаре

    Писарский рассказал о своем состоянии после автомобильной аварии в Самаре

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свое участие в ДТП.

    • Футболист попал в аварию в Самаре.
    • Его «Мерседес» получил серьезные повреждения в результате столкновения.

    «Всем привет! Многие в новостях, наверное, прочитали уже про мою ситуацию на дороге. Конечно, СМИ у нас любят все раздувать, делать из мухи слона. Но это их работа, все это знают.

    В любом случае, хотел сказать, что я тоже человек и я никак не застрахован от подобных случаев. Но я хотел бы пожелать вам быть аккуратнее на дорогах. Берегите себя», – сказал Писарский на видео, опубликованном в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.08.2023 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3876

      acor94 24 минуты назад

      И какое у него состояние?

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