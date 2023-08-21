Писарский рассказал о своем состоянии после автомобильной аварии в Самаре

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свое участие в ДТП.

Футболист попал в аварию в Самаре.

Его «Мерседес» получил серьезные повреждения в результате столкновения.

«Всем привет! Многие в новостях, наверное, прочитали уже про мою ситуацию на дороге. Конечно, СМИ у нас любят все раздувать, делать из мухи слона. Но это их работа, все это знают.

В любом случае, хотел сказать, что я тоже человек и я никак не застрахован от подобных случаев. Но я хотел бы пожелать вам быть аккуратнее на дорогах. Берегите себя», – сказал Писарский на видео, опубликованном в соцсетях.