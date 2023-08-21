Точная сумма трансфера Захаряна, процент от перепродажи, размер отступных: инсайд Sports.ru

Стали известны уточненные финансовые условия перехода Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
- сумма трансфера – 12,5 миллиона евро;
- бонусы не предусмотрены;
- «Сосьедад» оплатит сделку единовременным платежом;
- «Динамо» получит 15% от будущей перепродажи полузащитника;
- отступные в контракте (до 2029 года) – 75 миллионов евро.
В переходе мог поучаствовать «Урарту». Владелец армянского клуба и бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия «Динамо», но никто всерьез эту идею не обсуждал.
Источник: Sports.ru