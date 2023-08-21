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    • Точная сумма трансфера Захаряна, процент от перепродажи, размер отступных: инсайд Sports.ru

    Точная сумма трансфера Захаряна, процент от перепродажи, размер отступных: инсайд Sports.ru

    Стали известны уточненные финансовые условия перехода Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    • сумма трансфера – 12,5 миллиона евро;
    • бонусы не предусмотрены;
    • «Сосьедад» оплатит сделку единовременным платежом;
    • «Динамо» получит 15% от будущей перепродажи полузащитника;
    • отступные в контракте (до 2029 года) – 75 миллионов евро.

    В переходе мог поучаствовать «Урарту». Владелец армянского клуба и бывший акционер «Спартака» Джеван Челоянц был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия «Динамо», но никто всерьез эту идею не обсуждал.

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    Источник: Sports.ru

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