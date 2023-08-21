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    ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Чили

    Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Виктор Давила в Москве!

    В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.

    25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

    Виктор, добро пожаловать домой!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.

    • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
    • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
    • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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