ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Чили

Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.
«Виктор Давила в Москве!
В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.
25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.
Виктор, добро пожаловать домой!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.
- Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
- Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
- Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.
Источник: телеграм-канал ЦСКА