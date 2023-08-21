ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Чили

Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.

«Виктор Давила в Москве!

В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

Виктор, добро пожаловать домой!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.