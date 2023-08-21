«ПСЖ» продаст Мбаппе только при одном условии

«ПСЖ» по-прежнему открыт для предложений по трансферу Килиана Мбаппе.
Парижский клуб готов продать нападающего только за 250 миллионов евро.
В «ПСЖ» удивлены, что «Реал» до сих пор не вступил в переговоры о переходе 24-летнего француза.
- Контракт форварда истекает в 2024 году.
- Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
- Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.
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Источник: AS