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    «ПСЖ» продаст Мбаппе только при одном условии

    «ПСЖ» по-прежнему открыт для предложений по трансферу Килиана Мбаппе.

    Парижский клуб готов продать нападающего только за 250 миллионов евро.

    В «ПСЖ» удивлены, что «Реал» до сих пор не вступил в переговоры о переходе 24-летнего француза.

    • Контракт форварда истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: AS

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