«ПСЖ» продаст Мбаппе только при одном условии

«ПСЖ» по-прежнему открыт для предложений по трансферу Килиана Мбаппе.

Парижский клуб готов продать нападающего только за 250 миллионов евро.

В «ПСЖ» удивлены, что «Реал» до сих пор не вступил в переговоры о переходе 24-летнего француза.