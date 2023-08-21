АПЛ. «Арсенал» вдесятером обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу с пенальти

«Арсенал» стартовал в чемпионате Англии с двух побед.

Сегодня команда Микеля Артеты минимально выиграла у «Кристал Пэлас» в лондонском дерби.

Единственный гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.

С 67-й минуты «Арсенал» играл вдесятером после удаления Такехиро Томиясу.

Англия. АПЛ. 2-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эдегор (с пенальти), 54.

Удаление: нет – Томиясу, 67.

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