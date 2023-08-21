АПЛ. «Арсенал» вдесятером обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу с пенальти

пэлал конечно уникальный клуб, на поле 10 здоровых ****, высоких и мощных, и все в автобусе сидят, не пробить, не прострелить, не навесить - все блочат, а вперед бежать запрещено видимо)
«Арсенал» стартовал в чемпионате Англии с двух побед.
Сегодня команда Микеля Артеты минимально выиграла у «Кристал Пэлас» в лондонском дерби.
Единственный гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.
С 67-й минуты «Арсенал» играл вдесятером после удаления Такехиро Томиясу.
Англия. АПЛ. 2-й тур
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Эдегор (с пенальти), 54.
Удаление: нет – Томиясу, 67.