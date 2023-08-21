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    • АПЛ. «Арсенал» вдесятером обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу с пенальти

    АПЛ. «Арсенал» вдесятером обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) благодаря голу с пенальти

    «Арсенал» стартовал в чемпионате Англии с двух побед.

    Сегодня команда Микеля Артеты минимально выиграла у «Кристал Пэлас» в лондонском дерби.

    Единственный гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.

    С 67-й минуты «Арсенал» играл вдесятером после удаления Такехиро Томиясу.

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эдегор (с пенальти), 54.

    Удаление: нет – Томиясу, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.08.2023 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12625

      DeStar 10 минут назад

      пэлал конечно уникальный клуб, на поле 10 здоровых ****, высоких и мощных, и все в автобусе сидят, не пробить, не прострелить, не навесить - все блочат, а вперед бежать запрещено видимо)

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