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Зайнтудинов трогательно попрощался с ЦСКА

21 августа 2023, 21:31
2

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам ЦСКА в связи со своим уходом в «Бешикташ».

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.

Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле.

Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА – о таком я даже и не мог мечтать в детстве.Но настала пора двигаться дальше.

Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы – лучшие болельщики в мире!» – сказал казахстанский футболист.

  • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
  • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон.
  • Хавбек провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Зайнутдинов Бахтиер
Комментарии (2)
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GarryD
1692644861
Баха! Успехов в дальнейшей карьере!
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nominum
1692680561
Баха, Ростов помнит тебя и желает всего наилучшего. Удачи в Турции.
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