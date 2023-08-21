Зайнтудинов трогательно попрощался с ЦСКА

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам ЦСКА в связи со своим уходом в «Бешикташ».

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.

Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле.

Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА – о таком я даже и не мог мечтать в детстве.Но настала пора двигаться дальше.

Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы – лучшие болельщики в мире!» – сказал казахстанский футболист.