Зайнтудинов трогательно попрощался с ЦСКА

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам ЦСКА в связи со своим уходом в «Бешикташ».
«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.
Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле.
Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА – о таком я даже и не мог мечтать в детстве.Но настала пора двигаться дальше.
Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
И помните, вы – лучшие болельщики в мире!» – сказал казахстанский футболист.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон.
- Хавбек провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.