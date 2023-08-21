Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Зайнтудинов трогательно попрощался с ЦСКА

    Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам ЦСКА в связи со своим уходом в «Бешикташ».

    «Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА.

    Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле.

    Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА – о таком я даже и не мог мечтать в детстве.Но настала пора двигаться дальше.

    Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

    И помните, вы – лучшие болельщики в мире!» – сказал казахстанский футболист.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон.
    • Хавбек провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
    Трансфер Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» зарегистрирован: известны условия контракта
    Зайнутдинов прилетел в Турцию: игрок ЦСКА сфотографировался в футболке «Бешикташа» 4
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94

      GarryD 50 минут назад

      Баха! Успехов в дальнейшей карьере!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 