Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги выигранного матча против «Спартака».
– Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра.
Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.
– После этой победы «Зенит» обошел «Спартак» в турнирной таблице.
– И не только «Спартак» – «Крылья Светов» тоже. Но самое важное – надо дальше двигаться вперед, не терять очки.
Следующая игра тоже будет очень сложной – с «Уралом», который на втором месте.
– «Зенит» очень вовремя разрешил ситуацию с Венделом?
– Вендел – игрок «Зенита». Он доказал, что может и хочет.
- Итоговый счет – 3:1 в пользу «Зенита».
- Вендел оформил дубль в ворота «Спартака».
- Москвичи в этом противостоянии не побеждают в РПЛ с ноября 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»