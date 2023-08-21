Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги выигранного матча против «Спартака».

– Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра.

Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.

– После этой победы «Зенит» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

– И не только «Спартак» – «Крылья Светов» тоже. Но самое важное – надо дальше двигаться вперед, не терять очки.

Следующая игра тоже будет очень сложной – с «Уралом», который на втором месте.

– «Зенит» очень вовремя разрешил ситуацию с Венделом?

– Вендел – игрок «Зенита». Он доказал, что может и хочет.