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    • Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Спартаком»

    Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал победу над «Спартаком»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги выигранного матча против «Спартака».

    – Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра.

    Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.

    – После этой победы «Зенит» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

    – И не только «Спартак» – «Крылья Светов» тоже. Но самое важное – надо дальше двигаться вперед, не терять очки.

    Следующая игра тоже будет очень сложной – с «Уралом», который на втором месте.

    – «Зенит» очень вовремя разрешил ситуацию с Венделом?

    – Вендел – игрок «Зенита». Он доказал, что может и хочет.

    • Итоговый счет – 3:1 в пользу «Зенита».
    • Вендел оформил дубль в ворота «Спартака».
    • Москвичи в этом противостоянии не побеждают в РПЛ с ноября 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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