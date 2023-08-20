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    • Болельщик «Зенита» объяснил, почему у фанатов возникли проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

    Болельщик «Зенита» объяснил, почему у фанатов возникли проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

    У болельщиков «Зенита» случились проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком». Фанат петербургской команды рассказал о причине тщательной проверки.

    «Мы приехали к стадиону. Нас уже ожидали наряды ДПС, полная техническая проверка, проверка графика движения и списков пассажиров. Нас также дважды останавливали на трассе в Московской области. Проверяли списки. Были претензии из-за того, что у нас более восьми детей находились в автобусе, и что это организованная перевозка детей. Хотя это таковым не является. Так как у нас все дети, 34 человека, были с законными представителями

    Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием. При посадке в автобус сразу всех предупреждали, что нас будут проверять. Кто-то хотел остаться в автобусе, но, поскольку мы уже приехали к стадиону, все пошли гулять», – сказал болельщик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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