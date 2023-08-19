Захарян – на матче «Сосьедад» – «Сельта»

В эти минуты проходит матч второго тура Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой».

С трибуны игру смотрит полузащитник Арсен Захарян, который вскоре должен подписать контракт с басками.

20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.

Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

Скриншот трансляции Okko

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