В «Ахмате» ответили, будет ли Черчесов причастен к клубу после назначения Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заверил, что после назначения на пост главного тренера Мирослава Ромащенко Станислав Черчесов не будет иметь отношения к клубу.

Ромащенко и Черчесов последние годы были в одном штабе, в том числе в сборной России.

Тренер сменил в «Ахмате» уволенного Сергея Ташуева.

У «Ахмата» в 4 турах РПЛ 3 очка.

«Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас – Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду», – сообщил Айдамиров.