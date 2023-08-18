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    «Ахмат» назначил нового главного тренера

    Мирослав Ромащенко официально возглавил «Ахмат».

    Экс-помощник Станислава Черчесова сменил уволенного Сергея Ташуева.

    В тренерский штаб Ромащенко войдут Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

    Контракт между сторонами рассчитан на три года.

    • Ромащенко работал в штабах Черчесова с 2011 года.
    • В июле их уволили из «Ференцвароша».
    • «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19039

      paracetamol 42 минуты назад

      Пипец Ахмату. А неплохая была команда!

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      Рейтинг: +102314

      zigbert 53 минуты назад

      Особого опыта работы ГТ у него нет но в штабе есть грамотные специалисты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -84

      diamondfan 1 час назад

      Кранты чюркам!

      0
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      Рейтинг: +21891

      derrik2000 2 часа назад

      Захотел "на вольные хлеба"???
      Ну-ну...
      Получится - хорошо, НЕ получится - "мы же вас предупреждали..." )))

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