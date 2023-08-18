«Ахмат» назначил нового главного тренера

Мирослав Ромащенко официально возглавил «Ахмат».
Экс-помощник Станислава Черчесова сменил уволенного Сергея Ташуева.
В тренерский штаб Ромащенко войдут Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).
Контракт между сторонами рассчитан на три года.
- Ромащенко работал в штабах Черчесова с 2011 года.
- В июле их уволили из «Ференцвароша».
- «Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Ахмата»