«Ахмат» назначил нового главного тренера

Мирослав Ромащенко официально возглавил «Ахмат».

Экс-помощник Станислава Черчесова сменил уволенного Сергея Ташуева.

В тренерский штаб Ромащенко войдут Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

Контракт между сторонами рассчитан на три года.