«Ахмат» назначил нового главного тренера

Мирослав Ромащенко официально возглавил «Ахмат».

Экс-помощник Станислава Черчесова сменил уволенного Сергея Ташуева.

В тренерский штаб Ромащенко войдут Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

Контракт между сторонами рассчитан на три года.

Ромащенко работал в штабах Черчесова с 2011 года.

В июле их уволили из «Ференцвароша».

«Ахмат» набрал 3 очка в 4 стартовых турах РПЛ.

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