Ташуев поделился впечатлениями от работы Мелкадзе с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе форварда Георгия Мелкадзе на сборах с командой.

– Расскажите про Мелкадзе. Пишут, что он у вас на сборах.

– Мы знаем хорошо этого футболиста, у него хорошая школа и хороший потенциал. Ему всего лишь 27 лет, юноша для нынешнего футбола. Сегодня работал с командой, мы отмечаем его огромное желание и одержимость вернуться на хороший уровень. На данный момент впечатление позитивное. Надеемся, он будет готов и мы его подпишем.

– Хорошие шансы, что он останется в команде?

– Возможно, да.