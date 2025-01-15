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    • Ташуев поделился впечатлениями от работы Мелкадзе с «Ахматом»

    Ташуев поделился впечатлениями от работы Мелкадзе с «Ахматом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе форварда Георгия Мелкадзе на сборах с командой.

    – Расскажите про Мелкадзе. Пишут, что он у вас на сборах.

    – Мы знаем хорошо этого футболиста, у него хорошая школа и хороший потенциал. Ему всего лишь 27 лет, юноша для нынешнего футбола. Сегодня работал с командой, мы отмечаем его огромное желание и одержимость вернуться на хороший уровень. На данный момент впечатление позитивное. Надеемся, он будет готов и мы его подпишем.

    – Хорошие шансы, что он останется в команде?

    – Возможно, да.

    • Форвард в сезоне-2023/24 провел 33 матча, забил 6 голов, отдал 5 передач.
    • Мелкадзе уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2020/21 на правах аренды из «Спартака».
    • Помимо этих двух клубов, он играл в РПЛ за «Тосно», «Тамбов» и «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2025 23:36
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1737038161
    Ответ Ташуева не совсем уверенный.
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