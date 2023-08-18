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    • Титов назвал самого «грязного» футболиста «Зенита», против которого он играл

    Титов назвал самого «грязного» футболиста «Зенита», против которого он играл

    Экс-игрок «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков «Зенита» чаще всего бил его по ногам.

    – Кто был самым «грязным» футболистом «Зенита»? От кого больше всего доставалось по ногам?

    – Боря Горовой. В 90‑е против меня всегда была установка играть персонально. Он везде бегал за мной, и мне кажется, если бы я пошел в туалет, он бы тоже пошел со мной. Он всегда меня провоцировал, толкал.

    Честно, если бы тогда был VAR, меня бы удалили несколько раз, потому что приходилось где‑то отвечать ему. Такое поведение – это нормально, ему задачу поставили, он ее выполнял. Другое дело как.

    Мне Олег Иванович давал советы, которые я могу и сегодня показать и рассказать. На самом деле здорово, когда против тебя играют персонально: ты развязываешь руки партнерам и можешь через одно‑два ложных движения освободиться и получить мяч. А мне тогда надо было только завладеть мячом – дальше я бы разобрался.

    Я и забивал из‑под Бори немало, потому что персональная опека имеет и положительные, и отрицательные стороны. А я играл на отрицательных моментах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +68745

      portero 7 минут назад

      Титов как-то странно определил грязную игру, на ахил не наступал постоянно, локтем по почкам не заряжал, головой не бил в голову .....да он тебя как девочку толкал и за одежду дёргал, а ты грязно играл?????
      Сечас спартачи в десятки раз грязнее играют, а комментаторы орут это типо мужская борьба (причёмтут футбол не понял), хоть и мяча рядом нет....

      0
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      Рейтинг: +940

      O-kolesov 1 час назад

      Господа из бомбардира, скажите пожалуйста, на кой чёрт вы накаляете обстановку и без того, как в горне кузницы?

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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr > O-kolesov 47 минут назад

      Чем больше сюда набежит народу, тем лучше автору вброса. Больше всех, естественно сюда набежит хряков. Уже сейчас хряков в 2 раза больше, чем б.о.мжей. Толи ещё будет. Хряки любят поддержку и внимание. В своём же кругу они не визжат, а только похрюкивают.

      1
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      Рейтинг: +23933

      Persona_non_Grata > ilichkadr 29 минут назад

      Сегодня просто в психушке видимо главврач интернет перекрыл - вот ваши пока и не нарисовались !)))

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      Рейтинг: +8567

      nik55 > ilichkadr 28 минут назад

      зато ты все время гавкаешь как тявка

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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr > nik55 23 минуты назад

      Дурак, ты дядя. Скоро седьмой десяток разменяешь, а ума как у амёбы. Я старше тебя, поэтому не визжи громко.

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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Видимо не везде интернет перекрыл. Щели остались............

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      Рейтинг: +6461

      subbotaspartak 1 час назад

      Нормально вспомнил без обид - Боря...
      Это не балет, нет...

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      Рейтинг: +23933

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Это ты с нынешними не играл, против них Боровой - чистый ангел !!!

      0
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      Рейтинг: +1418

      Номэд 2 часа назад

      Среди немытых и вшивых выделили одного особенно грязного!

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      Рейтинг: +726

      somn 2 часа назад

      А какой самый грязный игрок Спартака? Да они все грязные...

      4
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      Рейтинг: +4633

      ziborock > somn 2 часа назад

      Гляжу на игроков Зенита и что-то вспоминается: "Да ты на себя посмотри! Черный как сволочь. Ты Мойдодыр читал?"© )))

      4
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      Рейтинг: +8567

      nik55 > somn 27 минут назад

      бо-жи всегда грязные потому что с помойки

      0
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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr 2 часа назад

      Егорка сел за мемуары. Не рановато ли?

      3
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      Рейтинг: +4633

      ziborock > ilichkadr 2 часа назад

      Мы подождем когда Дзюба за мемуары сядет!)

      3
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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr > ziborock 1 час назад

      Боюсь, что от Дзюбы не дождетесь, хотя если Зарема намекнёт, а Лёня проплатит тираж, то ждать долго не придётся. Тем более есть с чего начать.

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      Рейтинг: +4633

      ziborock > ilichkadr 1 час назад

      Лишь бы не с раздевалки Зенита!

      1
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      Рейтинг: +19444

      ilichkadr > ziborock 51 минуту назад

      Не, Дзюбка начнёт с корней. Из искры возгорится пламя. Отольются Лёне Артёмкины слёзы......

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