Титов назвал самого «грязного» футболиста «Зенита», против которого он играл

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков «Зенита» чаще всего бил его по ногам.

– Кто был самым «грязным» футболистом «Зенита»? От кого больше всего доставалось по ногам?

– Боря Горовой. В 90‑е против меня всегда была установка играть персонально. Он везде бегал за мной, и мне кажется, если бы я пошел в туалет, он бы тоже пошел со мной. Он всегда меня провоцировал, толкал.

Честно, если бы тогда был VAR, меня бы удалили несколько раз, потому что приходилось где‑то отвечать ему. Такое поведение – это нормально, ему задачу поставили, он ее выполнял. Другое дело как.

Мне Олег Иванович давал советы, которые я могу и сегодня показать и рассказать. На самом деле здорово, когда против тебя играют персонально: ты развязываешь руки партнерам и можешь через одно‑два ложных движения освободиться и получить мяч. А мне тогда надо было только завладеть мячом – дальше я бы разобрался.

Я и забивал из‑под Бори немало, потому что персональная опека имеет и положительные, и отрицательные стороны. А я играл на отрицательных моментах.

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