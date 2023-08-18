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  • Титов назвал самого «грязного» футболиста «Зенита», против которого он играл

Титов назвал самого «грязного» футболиста «Зенита», против которого он играл

18 августа 2023, 11:35
21

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков «Зенита» чаще всего бил его по ногам.

– Кто был самым «грязным» футболистом «Зенита»? От кого больше всего доставалось по ногам?

– Боря Горовой. В 90‑е против меня всегда была установка играть персонально. Он везде бегал за мной, и мне кажется, если бы я пошел в туалет, он бы тоже пошел со мной. Он всегда меня провоцировал, толкал.

Честно, если бы тогда был VAR, меня бы удалили несколько раз, потому что приходилось где‑то отвечать ему. Такое поведение – это нормально, ему задачу поставили, он ее выполнял. Другое дело как.

Мне Олег Иванович давал советы, которые я могу и сегодня показать и рассказать. На самом деле здорово, когда против тебя играют персонально: ты развязываешь руки партнерам и можешь через одно‑два ложных движения освободиться и получить мяч. А мне тогда надо было только завладеть мячом – дальше я бы разобрался.

Я и забивал из‑под Бори немало, потому что персональная опека имеет и положительные, и отрицательные стороны. А я играл на отрицательных моментах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор
Комментарии (21)
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ilichkadr
1692348209
Егорка сел за мемуары. Не рановато ли?
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somn
1692348524
А какой самый грязный игрок Спартака? Да они все грязные...
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Persona_non_Grata
1692350313
Это ты с нынешними не играл, против них Боровой - чистый ангел !!!
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subbotaspartak
1692351641
Нормально вспомнил без обид - Боря... Это не балет, нет...
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O-kolesov
1692353534
Господа из бомбардира, скажите пожалуйста, на кой чёрт вы накаляете обстановку и без того, как в горне кузницы?
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portero
1692357949
Титов как-то странно определил грязную игру, на ахил не наступал постоянно, локтем по почкам не заряжал, головой не бил в голову .....да он тебя как девочку толкал и за одежду дёргал, а ты грязно играл????? Сечас спартачи в десятки раз грязнее играют, а комментаторы орут это типо мужская борьба (причёмтут футбол не понял), хоть и мяча рядом нет....
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Spirit_78
1692369312
Да уж, "чистенький" нашёлся)))
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Виталий-Быканов-vkontakte
1692399195
Свыни всегда ноют
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