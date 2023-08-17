Смородская прошлась по Слуцкому: «Это просто за гранью добра и зла!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская жестко раскритиковала Леонида Слуцкого.
«Очень удивлена ситуацией со Слуцким. Он ведет совершенно непотребное и безобразное шоу в ютуб-канале. Это просто за гранью добра и зла!
Более того, верю, что Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение – недопустимо, неприемлемо и безобразно!», – сказала Смородская.
- Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
- Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
- У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: Sport24