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    • Смородская прошлась по Слуцкому: «Это просто за гранью добра и зла!»

    Смородская прошлась по Слуцкому: «Это просто за гранью добра и зла!»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская жестко раскритиковала Леонида Слуцкого.

    «Очень удивлена ситуацией со Слуцким. Он ведет совершенно непотребное и безобразное шоу в ютуб-канале. Это просто за гранью добра и зла!

    Более того, верю, что Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение – недопустимо, неприемлемо и безобразно!», – сказала Смородская.

    • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
    • Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
    • У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4644

      Snek 25 минут назад

      Смородская была профнепригодна, но управляла же Локомотивом, хотя её период назвать управлением трудновато, скорее цирковое представление устраивала.

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