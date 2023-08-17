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    • Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»

    Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»

    Журналист Василий Уткин раскритиковал вратаря «Спартака» Илью Свинова за ошибку в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:3).

    • Свинов сыграл впервые в сезоне.
    • Он допустил ошибку на 94-й минуте, позволив Эрику Бикфалви забить победный гол.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.

    «Как можно такому клубу, как «Спартак», иметь пусть и третьим вратарeм, но иметь вот такого вратаря?

    Объясните мне, вот куда вратарь Свинов бежал, когда Бикфалви забивал третий гол? Только этим рывком он и сделал свою позицию уязвимой. Браво, молодец! Седьмой гол за две игры.

    Ну и все знают, что против «Спартака» нужно играть до конца. Потому что «Спартак» момент всегда подарит. Не Литвинов, так Свинов. Не Свинов, так мало ли кто ещe», – сказал Уткин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4264

      Kollljan 32 секунды назад

      Ни для кого не секрет, что Вася топит за Спартак. Васе обидно, как обидно всем болельщикам своих клубов, когда их клуб проигрывает. Это хорошая эмоция.

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      Рейтинг: +306

      erybov1965 23 минуты назад

      Можно уважать Уткина или не уважать,можно не навидеть.Можно не прислушиваться к его высказываниям.Но не видеть слабости вратаря,который выходит две игры подряд и пропускает 7 голов,вратаря,который не читает игру,а ведь вратарь еще и защитой должен управлять, при необходимости.А тут не задача, и вратарем и защитой,надо кому-то управлять.И где же он этот человек?У нас в Спартаке есть вратари,вроде с ростом,но на этом их положительные качества заканчиваются.

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      Рейтинг: +689

      Айболид 1 час назад

      Свинов должен нанести ответный удар куче гамна под названием "Уася Дудкин" .

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