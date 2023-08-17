Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»

Ни для кого не секрет, что Вася топит за Спартак. Васе обидно, как обидно всем болельщикам своих клубов, когда их клуб проигрывает. Это хорошая эмоция.
Журналист Василий Уткин раскритиковал вратаря «Спартака» Илью Свинова за ошибку в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:3).
- Свинов сыграл впервые в сезоне.
- Он допустил ошибку на 94-й минуте, позволив Эрику Бикфалви забить победный гол.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
«Как можно такому клубу, как «Спартак», иметь пусть и третьим вратарeм, но иметь вот такого вратаря?
Объясните мне, вот куда вратарь Свинов бежал, когда Бикфалви забивал третий гол? Только этим рывком он и сделал свою позицию уязвимой. Браво, молодец! Седьмой гол за две игры.
Ну и все знают, что против «Спартака» нужно играть до конца. Потому что «Спартак» момент всегда подарит. Не Литвинов, так Свинов. Не Свинов, так мало ли кто ещe», – сказал Уткин.