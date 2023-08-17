Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»

Журналист Василий Уткин раскритиковал вратаря «Спартака» Илью Свинова за ошибку в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:3).

Свинов сыграл впервые в сезоне.

Он допустил ошибку на 94-й минуте, позволив Эрику Бикфалви забить победный гол.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Как можно такому клубу, как «Спартак», иметь пусть и третьим вратарeм, но иметь вот такого вратаря?

Объясните мне, вот куда вратарь Свинов бежал, когда Бикфалви забивал третий гол? Только этим рывком он и сделал свою позицию уязвимой. Браво, молодец! Седьмой гол за две игры.

Ну и все знают, что против «Спартака» нужно играть до конца. Потому что «Спартак» момент всегда подарит. Не Литвинов, так Свинов. Не Свинов, так мало ли кто ещe», – сказал Уткин.

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