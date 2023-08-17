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    • «Аль-Хиляль» согласовал покупку за 21 миллион участника матча за Суперкубок УЕФА

    «Аль-Хиляль» согласовал покупку за 21 миллион участника матча за Суперкубок УЕФА

    «Аль-Хиляль» близок к трансферу нового вратаря.

    К саудовскому клубу в скором времени присоединится Яссин Буну из «Севильи».

    Сумма сделки составит 21 миллион евро. Новичок «Аль-Хиляля» подпишет трехлетний контракт.

    • Буну мог оказаться в «Реале», но мадридцы арендовали у «Челси» Кепу.
    • Голкипер выступал за «Севилью» с 2019 года: 142 матча, 141 пропущенный гол.
    • Накануне марокканец играл в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти – 4:5).

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4734

      Ziklop 14 минут назад

      почти вытащил не считается, пятый пенальти решающий оказался

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