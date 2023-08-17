«Аль-Хиляль» согласовал покупку за 21 миллион участника матча за Суперкубок УЕФА

«Аль-Хиляль» близок к трансферу нового вратаря.

К саудовскому клубу в скором времени присоединится Яссин Буну из «Севильи».

Сумма сделки составит 21 миллион евро. Новичок «Аль-Хиляля» подпишет трехлетний контракт.