«Аль-Хиляль» согласовал покупку за 21 миллион участника матча за Суперкубок УЕФА

«Аль-Хиляль» близок к трансферу нового вратаря.
К саудовскому клубу в скором времени присоединится Яссин Буну из «Севильи».
Сумма сделки составит 21 миллион евро. Новичок «Аль-Хиляля» подпишет трехлетний контракт.
- Буну мог оказаться в «Реале», но мадридцы арендовали у «Челси» Кепу.
- Голкипер выступал за «Севилью» с 2019 года: 142 матча, 141 пропущенный гол.
- Накануне марокканец играл в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти – 4:5).
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Источник: твиттер Фабрицио Романо