Талалаев возмущен своим удалением за использование мата

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в российском футболе неправильно удалять за нецензурную лексику.

Талалаев получил красную карточку за мат в матче 5-го тура Первой лиги против «Родины».

КДК РФС дисквалифицировал его на 2 игры первенства.

«Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня.

Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и РПЛ», – сказал Талалаев.