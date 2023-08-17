Талалаев возмущен своим удалением за использование мата

Особенности языка и минталитета, у нас 80 % людей РАЗГОВАРИВАЮТ на мате или используют его в повседневной речи.
Кто играл всё прекрасно понимают. Одно дело ЛИЧНЫЕ оскорбления - это наказуемо, другое дело характерные комментарии действа (блдь, ё т мть), это само вылетает, непроизвольно.
Хватит быть формалистами , включайте голову.
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в российском футболе неправильно удалять за нецензурную лексику.
- Талалаев получил красную карточку за мат в матче 5-го тура Первой лиги против «Родины».
- КДК РФС дисквалифицировал его на 2 игры первенства.
«Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня.
Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и РПЛ», – сказал Талалаев.