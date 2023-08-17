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    Талалаев возмущен своим удалением за использование мата

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что в российском футболе неправильно удалять за нецензурную лексику.

    • Талалаев получил красную карточку за мат в матче 5-го тура Первой лиги против «Родины».
    • КДК РФС дисквалифицировал его на 2 игры первенства.

    «Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня.

    Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и РПЛ», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15909

      Алексей З 2 часа назад

      Особенности языка и минталитета, у нас 80 % людей РАЗГОВАРИВАЮТ на мате или используют его в повседневной речи.
      Кто играл всё прекрасно понимают. Одно дело ЛИЧНЫЕ оскорбления - это наказуемо, другое дело характерные комментарии действа (блдь, ё т мть), это само вылетает, непроизвольно.
      Хватит быть формалистами , включайте голову.

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      Рейтинг: +419

      odessakmv > Алексей З 2 часа назад

      бред, это особенность последних 35 лет деградации... матерились всегда, но тихо, сквозь зубы, но так как сейчас, когда по улице идут 13 летние соплежуйки и кроме мата ничего не слышно. раньше бы им зубы выбыли прямо на улице и в милицию сдали

      2
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      Рейтинг: +15909

      Алексей З > odessakmv 2 часа назад

      Ну это воспитание, семья и школа. Ну и мы в детстве использовали это , но конечно только в своих компания и чтобы старшие не слышали.
      Я всё же о мате в футболе.

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