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    • Ловчев – о Дзюбе: «То дрочит, то конфликтует с журналистами»

    Ловчев – о Дзюбе: «То дрочит, то конфликтует с журналистами»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

    • Форвард «Локомотива» угрожал журналисту «РБ Спорт», пообещав «засунуть в одно место» телефон.
    • КДК РФС условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей.

    «Дело не только в отсутствие Дзюбы. Вопрос в том, что игры в атаке не было вообще, – команда спаслась в самом конце, а «Локо» предстал командой первой лиги.

    У меня впечатление, что игрокам «Локо» как-то стало некому и нечего доказывать – а надо бы. Уверен, что все эти нападки Дзюбы на журналистов связаны с тем, что у команды есть проблемы в игре – и серьезные. Все нервничают. А надо пахать.

    Что касается конфликта Дзюбы с журналистом. Это следствие того, что Артем все дальше отдаляется от футбола – то он дрочит, то в шоу участвует, то конфликтует с журналистами. Там футбола все меньше, игрок сосредоточен на чем-то другом. И притяжение всех этих скандалов логично – в том мире, в котором Артем сейчас живет, так, наверное, принято.

    Мне понравились слова Акинфеева – Игорь сказал, что один раз посмотрел шоу, и все – неинтересно. А я не смотрел ни разу – футбол интереснее, но там Артема все меньше», – сказал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    16.08.2023 23:22
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