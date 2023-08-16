Четыре улицы в Москве получили имена игроков, тренеров и руководителей «Спартака»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении четырем улицам в районе Покровское-Стрешнево имен футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».

«Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»:

ул. Братьев Старостиных,

ул. Константина Бескова,

ул. Фeдора Черенкова,

ул. Николая Озерова.

Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», – написал в телеграме Собянин.