Четыре улицы в Москве получили имена игроков, тренеров и руководителей «Спартака»

Надо районами херачить,чего мелочиться.
Вот совершенно лексически угрожающе звучащее Свиблово перекрестить в благозвучно-ласковое Дасаево,а приснопамятное Ю.Бутово в Южное Симоняньино..
Секта рулит столицей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении четырем улицам в районе Покровское-Стрешнево имен футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».
«Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»:
- ул. Братьев Старостиных,
- ул. Константина Бескова,
- ул. Фeдора Черенкова,
- ул. Николая Озерова.
Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», – написал в телеграме Собянин.