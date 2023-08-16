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    • Четыре улицы в Москве получили имена игроков, тренеров и руководителей «Спартака»

    Четыре улицы в Москве получили имена игроков, тренеров и руководителей «Спартака»

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении четырем улицам в районе Покровское-Стрешнево имен футболистов, тренеров и руководителей «Спартака».

    «Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»:

    • ул. Братьев Старостиных,
    • ул. Константина Бескова,
    • ул. Фeдора Черенкова,
    • ул. Николая Озерова.

    Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», – написал в телеграме Собянин.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5122

      Эном айс 1 час назад

      Надо районами херачить,чего мелочиться.
      Вот совершенно лексически угрожающе звучащее Свиблово перекрестить в благозвучно-ласковое Дасаево,а приснопамятное Ю.Бутово в Южное Симоняньино..

      Секта рулит столицей.

      1
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      Рейтинг: +4585

      ziborock > Эном айс 1 час назад

      Это вам не Аршавинку под Питером строить!)))
      И ведь не против Питерские улицы в честь своих футболистов назвать, но ведь нет таких!

      3
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      Рейтинг: +673

      Айболид > ziborock 52 минуты назад

      Н.Озеров футболист ? Так его скорее , как величайшего спортивного комментатора СССР . Кстати , чего футболистам такие почести ? А где улица Валерия Харламова в Москве ? В Союзе не было легендарных борцов , лыжников , пловцов , фигуристов , тяжелоатлетов ..... ?

      1
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      Рейтинг: +3082

      фанат джигурды > ziborock 30 минут назад

      Волго-Донской переименовать в проспект Халка.
      Шафировский- в проспект Семака
      Будапештскую- в проспект Тимощука
      Ириновский- в проспект Игоря Денисова
      Просвещения- в проспект Жиркова или Кокорина.

      1
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      Рейтинг: +4585

      ziborock > Айболид 25 минут назад

      "Площадь, расположенная недалеко от музея хоккейной славы, между Зиловским бульваром, Проектируемым проездом № 7012а и Автозаводской улицей получила имя двукратного Олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира в составе сборной СССР по хоккею Валерия Харламова."
      Вот и называйте в Питере улицы Ягудина, Валуева и.т.д. Кто вам не дает?!

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      Рейтинг: +673

      Айболид > фанат джигурды 22 минуты назад

      Кутузовский - пр.Промеса .

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      Рейтинг: +4585

      ziborock > Айболид 13 минут назад

      Пройду я по Аршавинке, сверну на Кержаковку
      На улице Широкова я постою в тени)))

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      Рейтинг: +8719

      Степашкин Вова 2 часа назад

      Легенды однако!!!!

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      Рейтинг: +15878

      Алексей З 2 часа назад

      Заслуженные люди !

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      Рейтинг: +23914

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      КРУТО !!!

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