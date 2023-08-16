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Ловчев – о «Зените»: «Его уже никто не боится»

16 августа 2023, 11:23
6

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Зенита» с «Факелом» (1:0). По мнению эксперта, петербургскую команду перестали бояться соперники.

«Зенит» адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создает моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счет 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

Но при всем при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того – это и есть главный претендент.

По моменту спорному в конце игры – понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть – и возмущение мне понятно», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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Таврида
1692174715
"Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Зенита» с «Факелом» (1:0)". Видно что никто уже не боится, даже второй гол у бывшего гегемона отобрали, бггг
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NewLife
1692178877
"Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки" А кроме тебя и срач тв кто-то говорил, что немытых фуфлыжников надо бояться ? Бывший спартаковец Ловчев в личной обиде на руководство КБ, и поэтому стал помойной подстилкой.
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Burtaze
1692180039
конечно никто не боится питерских..ща все боятся конголезсцев..гончаренко им с перепугу в концовке отгрузил..это ещё мишкич с перепугу не забил...а соболев ваще всех застращал...то предлагает чего то в извращенной форме...то валится как сноп от дуновения ветерка вымаливая чего нибудь назначить...и это с такими габаритами... конечно все в ужасе...
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Garrincha58
1692182002
"Но при всем при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав", но именно у Зенита слабый тренер для меня загадка почему его до сих пор не сняли ведь нет игры неужели боссы Зенита не видят очевидного да ушёл Малком и тренер не знает что делать из за одного игрока пусть и такого сильного не может команда так сбавить значит тренер слабак и грошь ему цена
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raritet
1692184086
Ну это и хорошо , с одной стороны.
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Persona_non_Grata
1692187816
Боязнь пропала, ненависть осталась !!!
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