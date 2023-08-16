Ловчев – о «Зените»: «Его уже никто не боится»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Зенита» с «Факелом» (1:0). По мнению эксперта, петербургскую команду перестали бояться соперники.

«Зенит» адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создает моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счет 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

Но при всем при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того – это и есть главный претендент.

По моменту спорному в конце игры – понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть – и возмущение мне понятно», – написал Ловчев.