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    Ловчев – о «Зените»: «Его уже никто не боится»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Зенита» с «Факелом» (1:0). По мнению эксперта, петербургскую команду перестали бояться соперники.

    «Зенит» адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создает моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счет 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

    Но при всем при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того – это и есть главный претендент.

    По моменту спорному в конце игры – понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть – и возмущение мне понятно», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23914

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Боязнь пропала, ненависть осталась !!!

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      Рейтинг: +4270

      raritet 3 часа назад

      Ну это и хорошо , с одной стороны.

      0
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      Рейтинг: +17835

      Garrincha58 4 часа назад

      "Но при всем при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав", но именно у Зенита слабый тренер для меня загадка почему его до сих пор не сняли ведь нет игры неужели боссы Зенита не видят очевидного да ушёл Малком и тренер не знает что делать из за одного игрока пусть и такого сильного не может команда так сбавить значит тренер слабак и грошь ему цена

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      Рейтинг: +324

      Burtaze 5 часов назад

      конечно никто не боится питерских..ща все боятся конголезсцев..гончаренко им с перепугу в концовке отгрузил..это ещё мишкич с перепугу не забил...а соболев ваще всех застращал...то предлагает чего то в извращенной форме...то валится как сноп от дуновения ветерка вымаливая чего нибудь назначить...и это с такими габаритами...
      конечно все в ужасе...

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      Рейтинг: +19352

      NewLife 5 часов назад

      "Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки"
      А кроме тебя и срач тв кто-то говорил, что немытых фуфлыжников надо бояться ?
      Бывший спартаковец Ловчев в личной обиде на руководство КБ, и поэтому стал помойной подстилкой.

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      Рейтинг: +1867

      Таврида 6 часов назад

      "Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Зенита» с «Факелом» (1:0)". Видно что никто уже не боится, даже второй гол у бывшего гегемона отобрали, бггг

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