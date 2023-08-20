«Ахмат» и «Оренбург» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 20 августа в 20:00 по московскому времени.

«Ахмат» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Ахмата» – 1.90

ничья – 4.20

победа «Оренбурга» – 3.80

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – Оренбург

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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