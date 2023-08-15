Главред «РБ Спорт» может подать в суд на Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров прокомментировал слова экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который который назвал журналиста сайта «19-летним дебилом».

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

Слуцкий поддержал Дзюбу.

«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы.

Консультируемся с юристами. Собираем мнения.

Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», – написал Бодров в телеграме.

Суперкубок Европы уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матч без риска!