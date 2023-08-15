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    • Главред «РБ Спорт» может подать в суд на Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Главред «РБ Спорт» может подать в суд на Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров прокомментировал слова экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который который назвал журналиста сайта «19-летним дебилом».

    • Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
    • Слуцкий поддержал Дзюбу.

    «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы.

    Консультируемся с юристами. Собираем мнения.

    Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», – написал Бодров в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15874

      Алексей З 5 часов назад

      Подавайте в суд.
      Ваши журналисты дискредетируют сайт , хотя его уровень и так ниже плинтуса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14866

      Skull_Boy 7 часов назад

      Журналист без образования и это только возможно в России, и ржака на штраф в 5000 и интересно знает ли этот Бодров право на личную жизнь и на сколько миллионов рублей сам Дзюба может нагнуть всю эту редактуру учитывая, что как показывает запись называемый журналист не представился, не показал аккредитацию и тем более не было разрешения на съемку, а потом эти клоуны-журналисты из которых 90% реально дауны обижаются и прикрываются законами хотя сами их не знают и фактически нарушают постоянно и как было хорошо раньше один удар в бубен хорошо вправлял мозги

      2
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      Рейтинг: +11

      Игорь-Белкин-google > Skull_Boy 6 часов назад

      По закону разрешение на съемку и не требуется в общественном месте.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19349

      NewLife 8 часов назад

      Эта помойка РБ Спорт еще пищит и воняет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4726

      Ziklop 9 часов назад

      делаем ставки: суда не будет или будет длительное шоу?

      0
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