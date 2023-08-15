Газзаев оценил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в ближайших турах игра «Зенита» стабилизируется.

«Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути.

В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак – опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру команду. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему – 3-5-2», – сказал Газзаев.