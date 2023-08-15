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    Газзаев оценил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в ближайших турах игра «Зенита» стабилизируется.

    «Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути.

    В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак – опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру команду. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему – 3-5-2», – сказал Газзаев.

    • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ после 4 туров.
    • Следующий соперник – «Спартак» (20 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +21353

      Cleaner 12 часов назад

      Пока Зенит не КУПИТ на НАРОДНОЕ БАБЛО сильных игроков, никакого чемпионства у Зените НЕ БУДЕТ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21353

      Cleaner 12 часов назад

      Пёс!

      0
      Ответить
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