Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

Комментатор Геннадий Орлов сформулировал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.
«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона – это тыл. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», – сказал Орлов.
- «Спартак» до 4-го тура лидировал в РПЛ.
- Команда не брала чемпионство с 2017 года.
- Последние 5 сезонов выиграл «Зенит».
Источник: ютуб-канал «ТАКОЙ ФУТБОЛ»