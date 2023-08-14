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    Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

    Комментатор Геннадий Орлов сформулировал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.

    «Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона – это тыл. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», – сказал Орлов.

    • «Спартак» до 4-го тура лидировал в РПЛ.
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
    • Последние 5 сезонов выиграл «Зенит».

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    Источник: ютуб-канал «ТАКОЙ ФУТБОЛ»

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    14.08.2023 21:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3610

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      В призовой пятёрке в упор не видно будет хряков. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +394

      гууд 8 часов назад

      А мы то все думали что чемпионом становятся тот кто выигрывает, а тут вот оно что ))) старый саразматик)))

      0
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      Рейтинг: +19025

      paracetamol 9 часов назад

      А я думаю, потому, что свини!

      1
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      Рейтинг: +19342

      NewLife 10 часов назад

      У синита сейчас оборона тоже дерьмо и пропускают они не намного меньше Спартака. Уберите админ ресурс и ангажированное судейство и тогда будет видно у кого какая оборона, и кто может, а не должен стать чемпионом.

      3
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      Рейтинг: +24997

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Не верится, что Абаскаль сможет выстроить оборону, даже если купят сильного защитника. (((

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      Рейтинг: +34187

      oyabun > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Согласен с вами. Похоже он просто не умеет выстраивать игру в обороне. Но всегда же можно пригласить в свой штаб специалиста именно по этой части игры. Вот почему это не сделано?

      0
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      Рейтинг: +944

      FCSpartakM 10 часов назад

      Капитан очевидность. Но зато Спартак интереснее всех смотреть, в каждом матче куча голов, а пусть Гена смотрит унылые цифры своей любимой команды

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      Рейтинг: +306

      erybov1965 11 часов назад

      Я ему не симпатизирую и высказывания его в основном считаю спорными.Но по-моему,я впервые с ним соглашусь.Проблема обороны и вратарей в Спартаке давно и ее почему-то никак не могут решить.Без решения этих проблем,чемпионом стать будет очень сложно.Можно только рассчитывать на ошибки соперников,но тогда от Спартака почти ничего не будет зависеть.Т.е. будут постоянно "валидольные" матчи.

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      Рейтинг: +4697

      Ziklop 11 часов назад

      время есть, могут и найти игрока для усиления.

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      Рейтинг: +6352

      ySS 11 часов назад

      Не хватает Спартаку опорника, каким был Глушаков.

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      Рейтинг: +944

      FCSpartakM > ySS 10 часов назад

      как кто, господи?фейспалм

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      Рейтинг: +566

      timon2401 11 часов назад

      Сказал бы уж честно, пока Лукойл не будет заносить больше Газпрома, чемпионом ему не быть!!!

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      Рейтинг: +662

      Айболид > timon2401 10 часов назад

      Стало быть Лукойл всё таки "заносит" ?

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      Рейтинг: +566

      timon2401 > Айболид 2 часа назад

      все заносят))) так принято

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