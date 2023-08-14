Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

Комментатор Геннадий Орлов сформулировал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.

«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона – это тыл. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», – сказал Орлов.