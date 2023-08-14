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Орлов объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

14 августа 2023, 21:36
16

Комментатор Геннадий Орлов сформулировал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.

«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Всегда бывает так. Это как если строишь дом, надо сначала печку поставить. Оборона – это тыл. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», – сказал Орлов.

  • «Спартак» до 4-го тура лидировал в РПЛ.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Последние 5 сезонов выиграл «Зенит».

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Источник: ютуб-канал «ТАКОЙ ФУТБОЛ»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Zenit2312
1692038448
Старый идиот. На радио твоё место , для душевнобольных.
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timon2401
1692038457
Сказал бы уж честно, пока Лукойл не будет заносить больше Газпрома, чемпионом ему не быть!!!
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ySS
1692038893
Не хватает Спартаку опорника, каким был Глушаков.
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Ziklop
1692039045
время есть, могут и найти игрока для усиления.
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erybov1965
1692039383
Я ему не симпатизирую и высказывания его в основном считаю спорными.Но по-моему,я впервые с ним соглашусь.Проблема обороны и вратарей в Спартаке давно и ее почему-то никак не могут решить.Без решения этих проблем,чемпионом стать будет очень сложно.Можно только рассчитывать на ошибки соперников,но тогда от Спартака почти ничего не будет зависеть.Т.е. будут постоянно "валидольные" матчи.
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FCSpartakM
1692041453
Капитан очевидность. Но зато Спартак интереснее всех смотреть, в каждом матче куча голов, а пусть Гена смотрит унылые цифры своей любимой команды
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DOCTOR PENALTY
1692043798
Не верится, что Абаскаль сможет выстроить оборону, даже если купят сильного защитника. (((
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NewLife
1692043819
У синита сейчас оборона тоже дерьмо и пропускают они не намного меньше Спартака. Уберите админ ресурс и ангажированное судейство и тогда будет видно у кого какая оборона, и кто может, а не должен стать чемпионом.
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paracetamol
1692047591
А я думаю, потому, что свини!
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гууд
1692049360
А мы то все думали что чемпионом становятся тот кто выигрывает, а тут вот оно что ))) старый саразматик)))
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