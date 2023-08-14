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    • Орлов ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» – «Зенит»

    Орлов ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» – «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит».

    «Я не вижу фаворита в предстоящем российском класико. Шансы 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, «Зенит» устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут.

    У «Спартака» сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от «Урала» Джикия заметил, что обороняется вся команда.

    Вот, кстати, Вендел и Клаудиньо успевают вернуться назад и подстраховать своих защитников. А у «Спартака» я этого сейчас не вижу. У «Динамо» с этим тоже большие проблемы. Личка выстроил игру в атаке. Но бел о-голубые уже пропустили восемь!

    Смолов, например, выпадает при разрушении. Это не его футбол. Вот Тюкавин – другое дело. И на острие хорош, и не выключается после потери мяча, как бульдог бросается на защитника», – сказал Орлов.

    • Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Зенит» – восьмой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2023 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -84

      diamondfan 9 часов назад

      Бикфалви купить надо! Он нужен Зениту!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6352

      ySS 11 часов назад

      Удача выявит победителя, ничья устроит Краснодар и Цска.
      Шапками пусть шантрапа кидается)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2507

      jek718875 13 часов назад

      Клавадиньо будет истерить и требовать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19025

      paracetamol 14 часов назад

      Зенит вынесет рыл в одну калитку.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2589

      andrej-lucevich > paracetamol 13 часов назад

      твои слова да Богу в уши !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3610

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Зенит не будет портить себе многолетнюю статистику надругательств над хряками. И этот раз не станет исключением. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      cska1948 15 часов назад

      Фаворитом в этом противостоянии может стать арбитр.
      А ЭСК признает верным отмену пенальти в ворота Зенита.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19025

      paracetamol > cska1948 14 часов назад

      Рылам только на пенальти вся надежда. Соболь будет падать каждые 5 минут, а другие поддержат. Все знают, что свини страдают падучей болезнью!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Болотоход > paracetamol 14 часов назад

      Клава будет валяться как прос-тутка

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      То ли ещё будет > Болотоход 8 часов назад

      Проститутка литературное слово, не ругательство, поэтому можно не сокращать. Хотя посыл правильный - ни кто больше Клаудиньо не валяется по газону.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5850

      fakeid 15 часов назад

      на этот раз фаворита нет, зенит ещё не пришёл в себя после потери малкома, если объективно. пачка травмированных и т.д. НО! спартак сперва сыграл 3 матча всего-лишь с оренбургом и двумя командами из фнл (балтика, рубин) - после чего стали вешать себе золотые медали, забывая, что от всех них пропустили. потом 4 гола от пари, трёшку от урала.

      логично предположить, что от зенита тоже пропустят. а нашу оборону им тяжело будет взломать, в отличие от их проходного двора, во главе с кадром литвиновым. быть может что угодно, я не стану ставить на этот матч. может, там 2 пенальти и 3 удаления будут + драка. но зенит не проиграет.

      4
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      Рейтинг: +35

      sait71 15 часов назад

      Затряслись уже поджилки, ну а как без Малкома то, был Зенит, и весь вышел, без бразил то некем играть, газпромбразил закончился?

      5
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      Рейтинг: +2589

      andrej-lucevich > sait71 13 часов назад

      засохни, плесень

      1
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