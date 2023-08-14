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  • Орлов ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» – «Зенит»

Орлов ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» – «Зенит»

14 августа 2023, 17:59
9

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит».

«Я не вижу фаворита в предстоящем российском класико. Шансы 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, «Зенит» устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут.

У «Спартака» сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от «Урала» Джикия заметил, что обороняется вся команда.

Вот, кстати, Вендел и Клаудиньо успевают вернуться назад и подстраховать своих защитников. А у «Спартака» я этого сейчас не вижу. У «Динамо» с этим тоже большие проблемы. Личка выстроил игру в атаке. Но бел о-голубые уже пропустили восемь!

Смолов, например, выпадает при разрушении. Это не его футбол. Вот Тюкавин – другое дело. И на острие хорош, и не выключается после потери мяча, как бульдог бросается на защитника», – сказал Орлов.

  • Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Зенит» – восьмой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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sait71
1692025798
Затряслись уже поджилки, ну а как без Малкома то, был Зенит, и весь вышел, без бразил то некем играть, газпромбразил закончился?
Ответить
cska1948
1692026765
Фаворитом в этом противостоянии может стать арбитр. А ЭСК признает верным отмену пенальти в ворота Зенита.
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paracetamol
1692027927
Зенит вынесет рыл в одну калитку.
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jek718875
1692030658
Клавадиньо будет истерить и требовать
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ySS
1692038233
Удача выявит победителя, ничья устроит Краснодар и Цска. Шапками пусть шантрапа кидается)
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diamondfan
1692045375
Бикфалви купить надо! Он нужен Зениту!
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