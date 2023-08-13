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    • РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

    РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

    «Динамо» в четвертом туре РПЛ победило дома «Балтику». Решающий гол у воспитанника москвичей Станислава Бессмертного. Это его первый мяч за команду в лиге.

    «Динамо» добилось третьей победы подряд. Команда поднялась на пятое место.

    «Балтика» осталась 12-й.

    Команды встретились в высшем дивизионе впервые с 1998 года.

    Вратарь Антон Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бессмертный, 55; 2:0 – Макаров, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102299

      zigbert 28 минут назад

      Для дебюта совсем неплохо. Хорошую игру в Динамо показали еще Скопинцев, Грулев, Макаров и конечно же Шунин.
      Динамо с победой!

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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Странная подача инфы: почему гол Бессмертного, а не гол Макарова?

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Ты не понимаешь.Ведь в этом весь смысл.Бессмертный это значит смерти нет.На данный момент для Динамо.
      Вот оно чо , Коля, вот оно чо.Он же доктор Пенальти.Он же DOCTOR PENALTY

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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY > Имя на этом сайте 3 часа назад

      Ты для меня теперь круче гугла. Чуть што, я к тебе. )

      0
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Круче Гугла никого нет.На данный момент.И получается --Чуть што,.. тебе к Гуглу ) Такая вот реальность на данный момент времени складывается.

      0
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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY > Имя на этом сайте 3 часа назад

      Это у тебя круче гугла "НИКОГО" нет, и пишешь ты его с большой буквы, а у меня есть - это ТЫ. Такая вот кошмарная жуткость.

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такая вот кошмарная жуткость.===И в этой кошмарной жуткости мы все живем.И некому нас пожалеть, таких нас жалких.
      Коля ты ж дохтур ---спасай...Тем более что Гугл ты нахрен послал.

      0
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      Рейтинг: +2218

      evgevg13 4 часа назад

      Динамики- молодцы! Балтика- не вешать нос, всё ещё впереди.

      2
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      Рейтинг: +1188

      k611 5 часов назад

      Спасибо командам за игру. Интересный матч.

      3
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      Рейтинг: +21871

      derrik2000 5 часов назад

      2/3 матча по моим ощущениям на поле были две совершенно равные команды.
      Но потом случился гол, благодаря отличным действиям Скопинцева, отобравшего на половине соперника мяч и сразу отдавшего пас на обострение (как и в ситуации со 2-м голом, собственно), и Балтика, не то, чтобы "посыпалась", а не знала, КАК дальше играть, чтобы счёт сравнять.
      Последнюю треть матча балтийцы, конечно, подустали.
      А Динамо с тремя очками. ))

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