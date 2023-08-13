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  • РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

13 августа 2023, 16:53
9

«Динамо» в четвертом туре РПЛ победило дома «Балтику». Решающий гол у воспитанника москвичей Станислава Бессмертного. Это его первый мяч за команду в лиге.

«Динамо» добилось третьей победы подряд. Команда поднялась на пятое место.

«Балтика» осталась 12-й.

Команды встретились в высшем дивизионе впервые с 1998 года.

Вратарь Антон Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бессмертный, 55; 2:0 – Макаров, 75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Бессмертный Станислав
Комментарии (9)
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derrik2000
1691935097
2/3 матча по моим ощущениям на поле были две совершенно равные команды. Но потом случился гол, благодаря отличным действиям Скопинцева, отобравшего на половине соперника мяч и сразу отдавшего пас на обострение (как и в ситуации со 2-м голом, собственно), и Балтика, не то, чтобы "посыпалась", а не знала, КАК дальше играть, чтобы счёт сравнять. Последнюю треть матча балтийцы, конечно, подустали. А Динамо с тремя очками. ))
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k611
1691935239
Спасибо командам за игру. Интересный матч.
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evgevg13
1691936210
Динамики- молодцы! Балтика- не вешать нос, всё ещё впереди.
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DOCTOR PENALTY
1691938760
Странная подача инфы: почему гол Бессмертного, а не гол Макарова?
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zigbert
1691952227
Для дебюта совсем неплохо. Хорошую игру в Динамо показали еще Скопинцев, Грулев, Макаров и конечно же Шунин. Динамо с победой!
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