РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

«Динамо» в четвертом туре РПЛ победило дома «Балтику». Решающий гол у воспитанника москвичей Станислава Бессмертного. Это его первый мяч за команду в лиге.

«Динамо» добилось третьей победы подряд. Команда поднялась на пятое место.

«Балтика» осталась 12-й.

Команды встретились в высшем дивизионе впервые с 1998 года.

Вратарь Антон Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бессмертный, 55; 2:0 – Макаров, 75.

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