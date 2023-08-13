РПЛ. Бессмертный принес «Динамо» победу над «Балтикой» (2:0) – 3-ю подряд

Для дебюта совсем неплохо. Хорошую игру в Динамо показали еще Скопинцев, Грулев, Макаров и конечно же Шунин.
Динамо с победой!
«Динамо» в четвертом туре РПЛ победило дома «Балтику». Решающий гол у воспитанника москвичей Станислава Бессмертного. Это его первый мяч за команду в лиге.
«Динамо» добилось третьей победы подряд. Команда поднялась на пятое место.
«Балтика» осталась 12-й.
Команды встретились в высшем дивизионе впервые с 1998 года.
Вратарь Антон Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Бессмертный, 55; 2:0 – Макаров, 75.