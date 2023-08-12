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  • Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Рубином»

Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Рубином»

12 августа 2023, 23:08
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с «Рубином».

Ростовчане выиграли со счетом 3:0. Команда поднялась на пятое место в РПЛ.

– Показалось, что это был валидольный матч. А вы как думаете?

– Ну нет, бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, «Рубин» тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.

– Боязнь проиграть? Ваша команда атаковала же.

– Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить.

– Замены точечные у вас получились. Андрей Лангович и Егор Голенков забили.

– Так получилось, слава богу. Вышли и усилили команду, в том числе и [Кирилл] Щетинин. Они освежили игру «Ростова».

– Станет ли победа переломной?

– Да пока еще переламывать нечего. Мы проиграли всего одну игру. Что переламывать?

– Ну, тогда реабилитировались. Закрыли поражение.

– Это да, молодцы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1691871319
Успехов Ростову.
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Чехов на Садовой
1691872149
Лучше яму пройти вначале, чем в кончале чемпа. Дай Бог теперь пойдёт в гору.
Ответить
portero
1691874421
Стабильности Ростову!!!
Ответить
Январь 59
1691907192
Ростовчане соседи с победой. Мои самые добрые пожелания победы, побед и побед.
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