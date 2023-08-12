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    • Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Рубином»

    Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Рубином»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча с «Рубином».

    Ростовчане выиграли со счетом 3:0. Команда поднялась на пятое место в РПЛ.

    – Показалось, что это был валидольный матч. А вы как думаете?

    – Ну нет, бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, «Рубин» тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.

    – Боязнь проиграть? Ваша команда атаковала же.

    – Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить.

    – Замены точечные у вас получились. Андрей Лангович и Егор Голенков забили.

    – Так получилось, слава богу. Вышли и усилили команду, в том числе и [Кирилл] Щетинин. Они освежили игру «Ростова».

    – Станет ли победа переломной?

    – Да пока еще переламывать нечего. Мы проиграли всего одну игру. Что переламывать?

    – Ну, тогда реабилитировались. Закрыли поражение.

    – Это да, молодцы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.08.2023 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2474

      Январь 59 12 часов назад

      Ростовчане соседи с победой. Мои самые добрые пожелания победы, побед и побед.

      0
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      Рейтинг: +68716

      portero 21 час назад

      Стабильности Ростову!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1105

      Чехов на Садовой 22 часа назад

      Лучше яму пройти вначале, чем в кончале чемпа. Дай Бог теперь пойдёт в гору.

      2
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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Успехов Ростову.

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