Кейн оценил свой трансфер в «Баварию»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой переход из «Тоттенхэма».

Сумма трансфера – 100+20 млн евро.

30-летний англичанин – воспитанник «Тоттенхэма».

За главную команду он провел 435 матчей, забил 280 голов и сделал 64 ассиста.

«Я очень рад стать частью «Баварии». Это один из самых больших клубов мира, и я всегда говорил, что хочу соревноваться, проявляя себя на наивысшем уровне.

«Бавария» отличается менталитетом победителя – очень круто, что трансфер состоялся», – сказал Кейн.