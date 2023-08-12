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Кейн оценил свой трансфер в «Баварию»

12 августа 2023, 13:57

Новичок «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой переход из «Тоттенхэма».

  • Сумма трансфера – 100+20 млн евро.
  • 30-летний англичанин – воспитанник «Тоттенхэма».
  • За главную команду он провел 435 матчей, забил 280 голов и сделал 64 ассиста.

«Я очень рад стать частью «Баварии». Это один из самых больших клубов мира, и я всегда говорил, что хочу соревноваться, проявляя себя на наивысшем уровне.

«Бавария» отличается менталитетом победителя – очень круто, что трансфер состоялся», – сказал Кейн.

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Источник: сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Тоттенхэм Бавария Кейн Гарри
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