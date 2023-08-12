⚡️ «Бавария» объявила о рекордном трансфере Кейна

Нападающий Гарри Кейн официально сменил «Тоттенхэм» на «Баварию».

Сумма трансфера – 100+20 миллионов евро. Это новый рекорд Бундеслиги.

Мюнхенский клуб объявил о заключении с игроком контракта до 30 июня 2027 года.

Звездный новичок получил девятый игровой номер.