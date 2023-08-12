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    ⚡️ «Бавария» объявила о рекордном трансфере Кейна

    Нападающий Гарри Кейн официально сменил «Тоттенхэм» на «Баварию».

    Сумма трансфера – 100+20 миллионов евро. Это новый рекорд Бундеслиги.

    Мюнхенский клуб объявил о заключении с игроком контракта до 30 июня 2027 года.

    Звездный новичок получил девятый игровой номер.

    • 30-летний Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
    • За главную команду он провел 435 матчей, забил 280 голов и сделал 64 ассиста.
    • Дебют форварда за «Баварию» может состояться уже сегодня.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    Сегодня, 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102283

      zigbert 8 часов назад

      Будет интересно посмотреть игру Кейна в Баварии. Конечно это приобретение под ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 9 часов назад

      Это провал, у конкурентов в бундес лиги теперь есть все шансы зять в этом сезоне золото

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 10 часов назад

      Для этого наверное и Нагельсмана уволили, чтобы Тухель выстроил систему игрыдля Кейна

      0
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      Рейтинг: +14849

      Skull_Boy 10 часов назад

      Зря и 100 млн на ветер

      1
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