⚡️ «Бавария» объявила о рекордном трансфере Кейна

Будет интересно посмотреть игру Кейна в Баварии. Конечно это приобретение под ЛЧ.
Нападающий Гарри Кейн официально сменил «Тоттенхэм» на «Баварию».
Сумма трансфера – 100+20 миллионов евро. Это новый рекорд Бундеслиги.
Мюнхенский клуб объявил о заключении с игроком контракта до 30 июня 2027 года.
Звездный новичок получил девятый игровой номер.
- 30-летний Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
- За главную команду он провел 435 матчей, забил 280 голов и сделал 64 ассиста.
- Дебют форварда за «Баварию» может состояться уже сегодня.