Неймар согласовал зарплату в «Барселоне», но для перехода нужно выполнить два условия

Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» повышаются.
Футболист уже договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта.
Речь идет о соглашении по схеме «2+1» с зарплатой 13 миллионов евро в год после уплаты налогов + бонусы.
Для перехода бразильца нужно выполнить два условия:
- Неймар должен расторгнуть контракт с «ПСЖ» и получить статус свободного агента;
- «Барсе» надо продать несколько игроков, чтобы зарегистрировать звездного новичка.
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Источник: El Chiringuito TV