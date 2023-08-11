Неймар согласовал зарплату в «Барселоне», но для перехода нужно выполнить два условия

Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» повышаются.

Футболист уже договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта.

Речь идет о соглашении по схеме «2+1» с зарплатой 13 миллионов евро в год после уплаты налогов + бонусы.

Для перехода бразильца нужно выполнить два условия:

Неймар должен расторгнуть контракт с «ПСЖ» и получить статус свободного агента;

«Барсе» надо продать несколько игроков, чтобы зарегистрировать звездного новичка.

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