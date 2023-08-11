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    • Неймар согласовал зарплату в «Барселоне», но для перехода нужно выполнить два условия

    Неймар согласовал зарплату в «Барселоне», но для перехода нужно выполнить два условия

    Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» повышаются.

    Футболист уже договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта.

    Речь идет о соглашении по схеме «2+1» с зарплатой 13 миллионов евро в год после уплаты налогов + бонусы.

    Для перехода бразильца нужно выполнить два условия:

    • Неймар должен расторгнуть контракт с «ПСЖ» и получить статус свободного агента;
    • «Барсе» надо продать несколько игроков, чтобы зарегистрировать звездного новичка.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    11.08.2023 17:17
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