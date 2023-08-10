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    • Личка рассказал, что значили слова про памперсы для игроков «Динамо» в матче с «Зенитом»

    Личка рассказал, что значили слова про памперсы для игроков «Динамо» в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил свои слова том, что игрокам, которые боятся «Зенита», надо купить памперсы.

    – После игры с «Зенитом» Антон Шунин сказал, что вы воспроизвели вдохновенную речь про памперсы: «Кто боится...»

    – Если ты боишься, не можешь выходить на стадион, не играй вообще в футбол. Это не только в спорте, но и в жизни, когда ты боишься что-то делать, например когда у тебя свой бизнес, а ты будешь бояться идти на риск, ты свое потеряешь.

    Здесь ты выходишь на поле, 15 тысяч человек, красивый стадион, подготовленное поле. Надо только играть в футбол. Делай то, что делаешь каждый день на тренировках.

    Понятно, когда не все идет хорошо, надо бегать, надо биться, надо атаковать, чтобы болельщик видел, что ты делаешь все на максимум. Когда проигрываешь, но болельщик видит, что ты работаешь на 100 процентов, никогда не будет свистеть и кричать плохо.

    Когда видит, что ты плохо играешь, а еще и не бегаешь, это все.

    • «Динамо» победило «Зенит» в 3-м туре со счетом 3:2.
    • Московский клуб вырвал победу на последних минутах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 17:53
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