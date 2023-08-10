Заболотный извинился за чудовищный промах в матче с «Факелом»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный извинился перед партнерами по команде.

Нападающий не забил «Факелу» в пустые ворота с нескольких метров.

В итоге ЦСКА проиграл со счетом 0:2.

«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.

Команда очень много оборонялась, и, реализуй я этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал Заболотный.