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    • Заболотный извинился за чудовищный промах в матче с «Факелом»

    Заболотный извинился за чудовищный промах в матче с «Факелом»

    Форвард ЦСКА Антон Заболотный извинился перед партнерами по команде.

    • Нападающий не забил «Факелу» в пустые ворота с нескольких метров.
    • В итоге ЦСКА проиграл со счетом 0:2.

    «Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.

    Команда очень много оборонялась, и, реализуй я этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал Заболотный.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 2 часа назад

      Был ЗеБолото лохом, им и остался!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      Болотоход 3 часа назад

      Зе лягенда коней)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1827

      Таврида > Болотоход 2 часа назад

      Де Зуев - лягенда хряков и педиков, что, впрочем, одно и тоже)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30655

      JTherry 3 часа назад

      Зе, мы пришлем тебе парабеллум, чтобы отбиваться от СМИ, гни свою линию..!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1733

      vmonomah17 3 часа назад

      Мда... Видимо его уровень - это играть против манекенов)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 3 часа назад

      Заба, давай до свидания, а? И извинения можешь с собой прихватить, не нужны ни они, ни ты вместе с ними.

      1
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