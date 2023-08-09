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    • Агенты игрока сборной Италии прокомментировали новость об интересе «Зенита»

    Агенты игрока сборной Италии прокомментировали новость об интересе «Зенита»

    В агентстве Vigo Global Sport Services, представляющем интересы полузащитника «Галатарасая» Николо Дзаньоло, прокомментировали новость об интересе «Зенита» к игроку.

    «В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», – сообщили в агентстве.

    Сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

    • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
    • Игрок стоит 27 миллионов.
    • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +921

      Solist345345 19 часов назад

      Так это Пари НН

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      Айболид 20 часов назад

      Чумаход уже тут как тут , дуплом свистит к/б запашком .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      Болотоход 20 часов назад

      Но нам неизвестно кто такой зенит)))

      0
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