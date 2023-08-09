Агенты игрока сборной Италии прокомментировали новость об интересе «Зенита»

В агентстве Vigo Global Sport Services, представляющем интересы полузащитника «Галатарасая» Николо Дзаньоло, прокомментировали новость об интересе «Зенита» к игроку.

«В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», – сообщили в агентстве.

Сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.