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  • Агенты игрока сборной Италии прокомментировали новость об интересе «Зенита»

Агенты игрока сборной Италии прокомментировали новость об интересе «Зенита»

9 августа 2023, 16:59
1

В агентстве Vigo Global Sport Services, представляющем интересы полузащитника «Галатарасая» Николо Дзаньоло, прокомментировали новость об интересе «Зенита» к игроку.

«В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», – сообщили в агентстве.

Сообщалось, что неназванная российская команда готова заплатить за итальянца 35 миллионов евро. Ему предложена зарплата 8 миллионов евро в год.

  • 24-летний итальянец в Турции с зимы.
  • Игрок стоит 27 миллионов.
  • Сейчас у Дзаньоло паховое растяжение.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Зенит Дзаньоло Николо
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Solist345345
1691596973
Так это Пари НН
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