Комментатор Андронов: «Матч ТВ» идет в задницу – куда и хотели все эти годы»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о канале.

– Вы смотрите «Матч ТВ»?

– Практически нет. Натыкаюсь на фрагменты в соцсетях. Несколько раз включал во время чемпионата мира: когда ходили смотреть матчи в бар, просили потом включить «Все на Матч», послушать, что они там обсуждают.

Когда на «Виасате» были ночные трансляции и я заканчивал в 7-8 утра, включал в машине по дороге домой или в бар позавтракать. Могу трансляцию матча на планшете включить. Но только так.

– Как вам?

– Ну, верной дорогой идут туда, куда хотели и подспудно желали все эти годы.

– Куда?

– В задницу. Потому что это образец сервильного телевидения. Знаете, футбольные судьи очень обижаются, когда комментаторы говорят, что они обслуживают матчи. Вот обслуживать – это именно про «Матч ТВ».

Вы видели, кого показывали после гола «Зенита» в ворота «Динамо» на 90-й минуте? Радующихся игроков? Скамейку? Нет, показывали ложу Алексея Миллера.

Проблема ведь гораздо шире «Матча». Вся эта система отвечает чаяниям людей. Может, и не большинства, но многих.

– Что думаете о коллегах, которые продолжают там работать?

– Они все разные. С кем-то я поддерживаю отношения, с кем-то нет никакого желания.

– С кем поддерживаете?

– С Романом Нагучевым, например. Мы можем пересечься, но сейчас это стало гораздо сложнее. Раньше могли встретиться на футболе, причем не в Москве, а в другом городе на выезде. В Краснодаре, например, все спортивные журналисты встречались в одном баре.

– Что они обычно говорят о работе?

– Я ни разу не слышал искреннего восторга. Откройте даже телеграм-канал Дмитрия Губерниева – я абсолютно уверен, что это роль, которую он играет. Искренности там – какой-то небольшой процент.

– Вы спрашиваете, почему они там?

– Нет. Мне понятно. Вот Витя Кравченко сделал видео, где они говорят, почему там или не там. У каждого своя жизнь. Даже если бы не было твита, после которого в 2015-м все стояли на дыбах, а Никита Михалков снимал про меня передачу, долго я бы на «Матче» не просуществовал.

У всех по-разному. Кто-то тщеславен, кто-то боится потерять уровень дохода, у кого-то болезненные амбиции. Просто я такой человек – не могу ничего делать, если неинтересно. Иногда смотришь эфир и видишь по лицу ведущих, что им это не нужно, противно. Я бы так не смог.