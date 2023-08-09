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    • Комментатор Андронов: «Матч ТВ» идет в задницу – куда и хотели все эти годы»

    Комментатор Андронов: «Матч ТВ» идет в задницу – куда и хотели все эти годы»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о канале.

    – Вы смотрите «Матч ТВ»?

    – Практически нет. Натыкаюсь на фрагменты в соцсетях. Несколько раз включал во время чемпионата мира: когда ходили смотреть матчи в бар, просили потом включить «Все на Матч», послушать, что они там обсуждают.

    Когда на «Виасате» были ночные трансляции и я заканчивал в 7-8 утра, включал в машине по дороге домой или в бар позавтракать. Могу трансляцию матча на планшете включить. Но только так.

    – Как вам?

    – Ну, верной дорогой идут туда, куда хотели и подспудно желали все эти годы.

    – Куда?

    – В задницу. Потому что это образец сервильного телевидения. Знаете, футбольные судьи очень обижаются, когда комментаторы говорят, что они обслуживают матчи. Вот обслуживать – это именно про «Матч ТВ».

    Вы видели, кого показывали после гола «Зенита» в ворота «Динамо» на 90-й минуте? Радующихся игроков? Скамейку? Нет, показывали ложу Алексея Миллера.

    Проблема ведь гораздо шире «Матча». Вся эта система отвечает чаяниям людей. Может, и не большинства, но многих.

    – Что думаете о коллегах, которые продолжают там работать?

    – Они все разные. С кем-то я поддерживаю отношения, с кем-то нет никакого желания.

    – С кем поддерживаете?

    – С Романом Нагучевым, например. Мы можем пересечься, но сейчас это стало гораздо сложнее. Раньше могли встретиться на футболе, причем не в Москве, а в другом городе на выезде. В Краснодаре, например, все спортивные журналисты встречались в одном баре.

    – Что они обычно говорят о работе?

    – Я ни разу не слышал искреннего восторга. Откройте даже телеграм-канал Дмитрия Губерниева – я абсолютно уверен, что это роль, которую он играет. Искренности там – какой-то небольшой процент.

    – Вы спрашиваете, почему они там?

    – Нет. Мне понятно. Вот Витя Кравченко сделал видео, где они говорят, почему там или не там. У каждого своя жизнь. Даже если бы не было твита, после которого в 2015-м все стояли на дыбах, а Никита Михалков снимал про меня передачу, долго я бы на «Матче» не просуществовал.

    У всех по-разному. Кто-то тщеславен, кто-то боится потерять уровень дохода, у кого-то болезненные амбиции. Просто я такой человек – не могу ничего делать, если неинтересно. Иногда смотришь эфир и видишь по лицу ведущих, что им это не нужно, противно. Я бы так не смог.

    • Андронов был на «Матч ТВ» в 2015 году.
    • Будучи на «НТВ ПЛЮС», комментатор работал на финале Лиги чемпионов.
    • Андронов – болельщик ЦСКА.

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    Источник: Sports.ru

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    09.08.2023 12:27
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11301

      ivany4 23 часа назад

      Всяк кулик свое болото хвалит.
      И хотелось бы добавить - плюет в колодец который его уже напоил.

      0
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      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy 9 августа, 13:30

      Да все верно и если уже второй год подряд не показывают игру старта чемпионата потому что Зенит не играет и время для матчей подбирают специально, чтобы показывать только абортов от Газпрома - Зенит, Сочи, ПНН, Оренбург и Факел, передачи уровня тотального плинтуса Есть тема и т.д., канал уже сначала существования в жопе и кому интересно смотреть чемпионат Бразилии, где трансляция на ТВ идет с экрана смартфона, а тупорылые овощи, которые нихрена вообще ничего не понимают в футболе и называют себя экспертами, например как великий Быстров это вообще похороны

      6
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      Рейтинг: +1133

      ZAITZEFF2011 > Skull_Boy 22 часа назад

      Кто тебе дятел сказал что Факел аборт Газпрома? Скажи лучше чей аборт ты сам?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy > ZAITZEFF2011 19 часов назад

      Если ты олень, то держи это в тайне, а не ори и глянь на сайте твоего клуба кто генеральный недоразвитая амеба и дальше не интересно и можешь дальше продолжать скулить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1133

      ZAITZEFF2011 > Skull_Boy 15 часов назад

      Молочный холдинг «Эконива» стал главным спонсором воронежского футбольного клуба «Факел». Группа «Эконива» Штефана Дюрра (ключевые активы — в Воронежской области) стал «генеральным партнером» играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежского футбольного клуба «Факел».

      Я глянул а теперь и ты посмотри. Скулеж прописан в твоем нике по жизни...

      0
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      Рейтинг: +14845

      Skull_Boy > ZAITZEFF2011 6 часов назад

      Кто генеральный клуба кусок ты недоразвитого полена и закройся боец википедии, видно сразу ты топовый диван

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 9 августа, 13:10

      На матч-тв появилась передача "Есть тема " - это уже днище , ребята бегут в ****** , совесть и честь забыты.
      Жаль что не практикуется , игра с интер шумом , но без комментаторов.
      Порой тяжело выносить бред и не компетентость.

      3
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      Рейтинг: +2738

      serglider 9 августа, 13:00

      Двоякий однако "правдоруб" этот Андронов! Значит Матч ТВ идет в задницу, а рабское и холопское телевиденье обозвал малознакомым для россиян забугорным словом "сервильным"))) Хотя по мне это гадюшник, где каждый хочет урвать кусок пожирнее от газпромовского пайка)))

      1
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      Рейтинг: +68616

      portero > serglider 9 августа, 13:02

      Страшнее матч ТВ нет врага, у большей части граждан нашей мтраны!!!!

      0
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      Рейтинг: +637

      НикКин 9 августа, 12:53

      Золотые слова может пора уже всем начать правду говорить что это самый ужасный спортивный канал

      2
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      ...
      Рейтинг: +68616

      portero > НикКин 9 августа, 13:00

      Только спортивный канал ужасный????? Остальное ТВ значит лучше??? По мне так остальное в 1000 раз хуже, тут хоть про спорт вещают в большинстве трансляций, а вот в каком измерении находятся другие каналы-аналы????

      3
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      ...
      Рейтинг: +637

      НикКин > portero 9 августа, 13:35

      Я не смотрю остальное тв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2438

      Болотоход 9 августа, 12:38

      Газпром тв давно умер как канал!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68616

      portero > Болотоход 9 августа, 13:05

      А ты что смотришь клон клоновод????? Значит поглядываешь на газпром с завистью, на большее прямой линии мозга нехватает!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > portero 9 августа, 13:33

      А что ты за газпром впрягаешься уже далеко не в десятый раз? Работаешь там?

      8
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      ...
      Рейтинг: +68616

      portero > фанат джигурды 21 час назад

      Приёмом на работу в газпроме не занимаюсь....
      Если матч ТВ полный отстой , то зачем его смотреть? Можно переключить на любой другой более тошнотворный канал, возможно вы кайфуете от них, какие хорошие?????

      0
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > portero 21 час назад

      А чем ты там занимаешься.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > portero 15 часов назад

      Мне в газпром не надо, у меня есть своя хорошая работа. Только зачем за него впрягаться?

      Я смотрю матчи без звука и всё.
      Псевдоэкспертные передачи их не смотрю совсем.

      0
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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 9 августа, 12:31

      «Матч ТВ» идет в задницу – куда и хотели все эти годы»
      ОПЕЧАТКА: не хотели, а ходили...

      4
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