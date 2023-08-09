Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Абаскаль объяснил, зачем подписал Рябчука в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.

    «С приходом Олега надеюсь, что конкуренция будет возрастать и оказывать положительное влияние. У нас есть два молодых футболиста на эту позицию – Хлусевич и Денисов.

    Что касается Олега, то я его знаю, он полон энергии, смело идeт в контакт. Думаю, он сможет нам помочь и добавит конкуренции», – сказал Абаскаль.

    • Рябчук дебютировал за «Спартак» в кубковом матче с «Пари НН» (5:4).
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.

    Новости по теме
    Рябчук высказался о дебюте в «Спартаке» 2
    В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца 3
    Рябчук назвал свою главную цель в «Спартаке» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2023 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 