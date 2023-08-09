Абаскаль объяснил, зачем подписал Рябчука в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.

«С приходом Олега надеюсь, что конкуренция будет возрастать и оказывать положительное влияние. У нас есть два молодых футболиста на эту позицию – Хлусевич и Денисов.

Что касается Олега, то я его знаю, он полон энергии, смело идeт в контакт. Думаю, он сможет нам помочь и добавит конкуренции», – сказал Абаскаль.