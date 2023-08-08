Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Урала»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала».

«Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади.

Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики.

Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», – сказал Карпин.

Итоговый счет – 1:0 в пользу «Урала».

Единственный гол забил Александр Юшин на 41-й минуте.

Теперь у обеих команд по 3 очка в кубковой группе.

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