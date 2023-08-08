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    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Урала»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала».

    «Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади.

    Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики.

    Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», – сказал Карпин.

    • Итоговый счет – 1:0 в пользу «Урала».
    • Единственный гол забил Александр Юшин на 41-й минуте.
    • Теперь у обеих команд по 3 очка в кубковой группе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 8 августа, 19:37

      Верим!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 8 августа, 19:18

      Валерка молодца)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 8 августа, 19:10

      С победой уральцев!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 8 августа, 19:01

      Карпуша опять ноет тупо, а разбора по факту почему проиграли-нет

      1
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      Рейтинг: +379

      Рыло свина > FCSpartakM 8 августа, 19:41

      Всё сказал, бережёт игроков к чемпионату, на кубок он забил!

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      Ответить
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Рыло свина 18 часов назад

      а в чемпионате у него не заявили игроков , ага. В след раз придумает еще историю.

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